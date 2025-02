Il presidente uscente e candidato Daniel Noboa KEYSTONE

Dopo le elezioni di ieri in Ecuador, per sapere chi guiderà il Paese sudamericano nei prossimi 4 anni si dovrà attendere il ballottaggio di domenica 13 aprile, quando si sfideranno il presidente in carica, il 37enne Daniel Noboa, del partito di destra Azione democratica nazionale, e la candidata della sinistra, la 47enne Luisa González, del movimento Rivoluzione Cittadina, fondato nel 2010 dall'ex presidente Rafael Correa.

Keystone-SDA SDA

Si ripete dunque la sfida del 15 ottobre 2023, quando Noboa sconfisse al ballottaggio González per 3,66 punti percentuali, dopo che al primo turno quest'ultima era arrivata prima, con oltre il 10% di vantaggio.

Nel voto di ieri, tuttavia, i ruoli si sono invertiti, con Noboa che, con il 92,33% delle schede scrutinate al momento, è in testa di appena 0,45 punti percentuali, ovvero neanche 39 mila voti in più di González.

Lo scenario elettorale per le presidenziali è molto cambiato

A differenza di un anno e mezzo fa, tuttavia, lo scenario elettorale per le presidenziali è molto cambiato e la polarizzazione tra il «correismo» rappresentato da González (sostenitrice dello stato sociale disegnato dall'economista e politico progressista ecuadoriano Rafael Correa) e l'«anticorreismo» neoliberista incarnato da Noboa, si è già espressa al primo turno, come dimostrato dalle bassissime percentuali raccolte da tutti gli altri candidati.

Uniche due eccezioni il 42enne Leonidas Iza, candidato del partito indigeno Pachakutik, che ieri ha ottenuto il 5,26% dei suffragi e la 37enne Andrea González del partito Società patriottica di centro-destra.

Quasi certamente al secondo turno Iza appoggerà Luisa González al ballottaggio, mentre Andrea González convoglierà i suoi voti su Noboa, per cui, a detta degli analisti, la storia potrebbe non ripetersi e, rispetto al 2023 il «correismo» ha più chance di riconquistare il potere in Ecuador, il prossimo 13 aprile. Uno smacco per i sondaggi della vigilia, due dei quali davano addirittura vincente Noboa al primo turno.

Un Congresso quasi bipartisan

I risultati delle elezioni di ieri hanno anche sancito la composizione del nuovo Parlamento sino al 2029. Sarà un Congresso di fatto quasi bipartisan, con due grandi blocchi composti dall'Azione democratica nazionale e dalla Rivoluzione Cittadina, senza che però nessuna delle due forze abbia la maggioranza, di almeno 76 legislatori.

Per sapere quale dei due partiti avrà più seggi, tuttavia, si dovrà attendere il 100% dei risultati, disponibile entro venerdì, quando saranno scrutinate anche il 7,67% delle schede mancanti, provenienti dalle aree più remote dell'Ecuador.