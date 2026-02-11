  1. Clienti privati
Thailandia 18enne entra in una prestigiosa scuola di Hat Yai e spara, poi viene ucciso dalla polizia

SDA

11.2.2026 - 13:49

La scuola coinvolta.
Keystone

Un ragazzo di circa 18 anni ha rubato la pistola a un agente di polizia e ha fatto irruzione in una prestigiosa scuola di Hat Yai, in Thailandia, sparando e ferendo il preside prima di asserragliarsi nell'istituto prendendo in ostaggio oltre 300 alunni.

Keystone-SDA

11.02.2026, 13:49

11.02.2026, 14:04

Il ragazzo è stato poi ucciso dalla polizia. Lo riporta il sito thailandese Khao Sod.

Il ragazzo, dopo aver rubato la pistola, si è diretto verso la scuola in motocicletta. È andato direttamente al posto di guardia e ha puntato la pistola per sparare alla guardia giurata, ma l'arma non ha funzionato e l'uomo è riuscito a scappare. Poi ha fatto irruzione nella scuola, prendendo in ostaggio alcuni studenti e chiedendo di essere condotto dal preside a cui ha sparato due volte, ferendolo. Gli studenti sono tutti sani e salvi.

«La polizia ha sparato al sospettato nella sparatoria di Hat Yai», ha dichiarato l'Ufficio Investigativo Centrale thailandese in un comunicato, dopo averne precedentemente annunciato l'uccisione. Il sospettato è entrato nella scuola di Phatong Prathan Khiriwat in «stato di agitazione, armato», ha dichiarato il governo provinciale di Songkhla in un comunicato, aggiungendo che non ci sono state segnalazioni di vittime.

