Scontri al confine Attacchi aerei della Thailandia contro l'esercito cambogiano

SDA

8.12.2025 - 07:10

Entrambi i Paesi si accusano di aver cominciato gli attacchi. (Foto archivio)
Entrambi i Paesi si accusano di aver cominciato gli attacchi. (Foto archivio)
Keystone

La Thailandia ha lanciato attacchi aerei contro la Cambogia. Lo ha annunciato l'esercito, mentre imperversano scontri al confine.

Keystone-SDA

08.12.2025, 07:10

08.12.2025, 07:37

Il portavoce delle forze armate, Winthai Suvaree, ha detto in una nota che la Thailandia ha cominciato «ad utilizzare aerei per colpire obiettivi militari in diverse aree» per reprimere gli attacchi dell'esercito cambogiano.

Precedentemente, l'esercito di Bangkok aveva annunciato che un soldato thailandese è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti nel corso di alcuni scontri al confine con la Cambogia. Le forze cambogiane hanno attaccato i militari thailandesi nella provincia di Ubon Ratchathani, «uccidendo un soldato e ferendone altri quattro», ha detto Winthai Suvaree, in una nota.

Da parte sua il ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato che le forze thailandesi hanno lanciato un attacco nella province di frontiera di Preah Vihear e di Oddar Meanchey, aggiungendo che la Cambogia non ha replicato

