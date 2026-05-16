  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidenti Thailandia: Bangkok, scontro treno-autobus, almeno 8 morti

SDA

16.5.2026 - 18:56

I resti carbonizzati dell'autobus.
I resti carbonizzati dell'autobus.
Keystone

Almeno otto persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite nello scontro tra un treno merci e un autobus che ha poi preso fuoco a Bangkok, capitale della Thailandia. Lo riferisce la polizia.

Keystone-SDA

16.05.2026, 18:56

16.05.2026, 19:08

«Otto persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite. L'incendio è stato domato e stiamo cercando di recuperare i corpi», ha indicato all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) il capo della polizia di Bangkok, Urumporn Koondejsumrit, aggiungendo che due dei feriti sono gravi.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in un trafficato incrocio nel centro della città, percorso quotidianamente da decine di migliaia di veicoli.

Le immagini pubblicate sulle reti sociali mostrano il treno che si avvicina a un passaggio a livello a velocità moderata, dove l'autobus sembra essere rimasto bloccato sui binari a causa del traffico.

Un incendio è divampato subito dopo l'impatto e si è propagato ad altri veicoli mentre l'autobus veniva trascinato dal treno per diverse decine di metri.

Le fiamme sono state rapidamente spente prima che l'area venisse isolata per consentire ai soccorritori di lavorare alla ricerca di persone intrappolate.

I più letti

Scatti d'ira con Carlo? Un nuovo libro mostra il vero carattere del principe William
In Svizzera, Francia e Italia la vendita dello Swatch «Royal Pop» si trasforma in caos
Louisiana: il capo di una ditta regala 240 milioni ai dipendenti. Ma a una condizione. Ecco quale
Un ragazzo di 12 anni salva la sua famiglia dai droni killer di Putin con un trucco
Auto falcia diversi pedoni a Modena, 8 i feriti, di cui 4 gravi. Ecco cosa si sa sul conducente

Altre notizie

Emilia-Romagna. Auto falcia diversi pedoni a Modena, 8 i feriti, di cui 4 gravi. Ecco cosa si sa sul conducente

Emilia-RomagnaAuto falcia diversi pedoni a Modena, 8 i feriti, di cui 4 gravi. Ecco cosa si sa sul conducente

Crimine contro l'Umanità?. Francia: denunciato il principe ereditario bin Salman per la morte del giornalista Khashoggi

Crimine contro l'Umanità?Francia: denunciato il principe ereditario bin Salman per la morte del giornalista Khashoggi

Al largo dell'isola di Anholt. L'autorità danese: «Sulla balena morta trovato il localizzatore di Timmy»

Al largo dell'isola di AnholtL'autorità danese: «Sulla balena morta trovato il localizzatore di Timmy»