Questo scatto dell'agosto 2023 ritrae la regina madre di Thailandia Sirikit in occasione del suo 91esimo compleanno.

L'ex regina di Thailandia Sirikit, madre del sovrano in carica Vajiralongkorn e moglie del monarca più longevo nella storia della nazione, è morta a 93 anni. Lo ha reso noto il Palazzo in una nota.

«Le condizioni di sua maestà sono peggiorante fino a venerdì (ieri, ndr.) – si legge – ed è morta alle 21:21 nell'ospedale Chulalongkorn a 93 anni».

La regina madre era ricoverata dal 2019 in seguito a «numerose malattie», compresa un'infezione del sangue riscontrata questo mese. Negli anni '60 incontrò presidenti e star americane, compreso Elvis Presley. La sua immagine, inoltre, è stata più volte sulle copertine delle riviste in Occidente.