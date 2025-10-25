  1. Clienti privati
Lutto È morta la regina madre thailandese Sirikit, aveva 93 anni

SDA

25.10.2025 - 08:00

Questo scatto dell'agosto 2023 ritrae la regina madre di Thailandia Sirikit in occasione del suo 91esimo compleanno. (immagine d'archivio)
Questo scatto dell'agosto 2023 ritrae la regina madre di Thailandia Sirikit in occasione del suo 91esimo compleanno. (immagine d'archivio)
Keystone

L'ex regina di Thailandia Sirikit, madre del sovrano in carica Vajiralongkorn e moglie del monarca più longevo nella storia della nazione, è morta a 93 anni. Lo ha reso noto il Palazzo in una nota.

Keystone-SDA

25.10.2025, 08:00

25.10.2025, 09:08

«Le condizioni di sua maestà sono peggiorante fino a venerdì (ieri, ndr.) – si legge – ed è morta alle 21:21 nell'ospedale Chulalongkorn a 93 anni».

La regina madre era ricoverata dal 2019 in seguito a «numerose malattie», compresa un'infezione del sangue riscontrata questo mese. Negli anni '60 incontrò presidenti e star americane, compreso Elvis Presley. La sua immagine, inoltre, è stata più volte sulle copertine delle riviste in Occidente.

