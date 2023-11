I thailandesi liberati da Hamas al loro arrivo all'aeroporto di Bangkok. Keystone

I 17 ostaggi thailandesi rilasciati da Hamas negli ultimi giorni dopo settimane di detenzione a Gaza sono tornati oggi in Thailandia, con un volo atterrato nel pomeriggio all'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok. Lo ha comunicato il ministero degli esteri di Bangkok.

Il gruppo rappresenta il primo contingente di ostaggi rientrato in patria. Altri sei sono tornati in libertà negli ultimi giorni, ma nove thailandesi sono ancora nelle mani di Hamas. In totale, 39 thailandesi sono stati uccisi negli attacchi dello scorso 7 ottobre in territorio israeliano.

Prima di quegli attentati, la comunità thailandese in Israele contava circa 30mila persone, quasi tutti impiegati nell'agricoltura e provenienti dalle aree rurali del nord-est della Thailandia. Il governo di Bangkok ne ha finora rimpatriati circa 9mila, ma in molti preferiscono restare in Israele.

Lavorando nei campi israeliani riescono a guadagnare fino a mille euro al mese, una cifra che a molti serve per ripagare debiti e mantenere le famiglie a distanza.

SDA