Il killer Thomas C. avrebbe sparato a Donald Trump con un AR-15. Il fucile è ben noto e viene ripetutamente utilizzato come arma.

Secondo i media statunitensi, gli investigatori hanno sequestrato un fucile semiautomatico AR-15 dopo l'attentato all'ex presidente Donald Trump.

Il «New York Times» e il «Washington Post», tra gli altri, hanno riferito che si tratta della presunta arma usata per sparare al tycoon.

Esternamente, il fucile è quasi identico a quello d'assalto M16 che il produttore Colt vende ai soldati statunitensi. L'AR-15 è la versione per i civili.

A differenza della versione militare, quella civile non è tecnicamente in grado di fare fuoco prolungato. Tuttavia, i tiratori esperti possono comunque sparare un gran numero di colpi in un tempo molto breve.

Un'arma di questo tipo non pesa molto. Viene offerta in diverse versioni da vari produttori. La potenza di fuoco dei fucili varia. Sul sito web di un produttore, attualmente costa più o meno 1.000 dollari (circa 915 franchi), a seconda della versione.

Fucile già usato per molte stragi

Negli ultimi anni, il fucile è stato usato ripetutamente negli Stati Uniti nelle cosiddette «sparatorie di massa», dove rimangono uccise molte persone. L'AR-15 è quindi particolarmente controverso nel dibattito in corso sull'inasprimento delle leggi sulle armi nel Paese a stelle e strisce.

I fucili AR-15 sono stati vietati per diversi anni, ma dal 2004 sono di nuovo liberamente disponibili.

Secondo i sostenitori del modello, milioni di americani apprezzano l'AR-15 come fucile da caccia, per autodifesa o per il loro hobby nei poligoni di tiro.

