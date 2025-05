La tregua fra India e Pakistan sembra funzionare. Keystone

Gli accordi per il cessate il fuoco tra India e Pakistan reggono. La notte scorsa si è registrata una sostanziale tranquillità nel Jammu e Kashmir e nelle città lungo il confine tra i due Paesi.

Alcuni aeroporti restano ancora chiusi oggi, ma le scuole sono state riaperte in quasi tutti gli stati che confinano col Pakistan, inclusa Srinagar, la capitale del Kashmir indiano.

Continua invece accesa la polemica sul ruolo assunto dagli Stati uniti nell'accordo per il cessate il fuoco, mentre il primo ministro Narendra Modi ieri sera, nel suo primo discorso alla nazione dopo l'accordo sulla tregua ha evitato persino di citare il ruolo del presidente Usa nella mediazione.

I media indiani citano fonti del governo che smentiscono quanto affermato da Trump, che ha sostenuto di aver usato l'arma commerciale, minacciando in caso di mancata tregua di non fare accordi con i due Paesi. A detta della stampa il tema degli scambi commerciali non sarebbe stato toccato nei colloqui che hanno portato a un accordo con il Pakistan.

Secondo la ricostruzione fatta dagli ufficiali governativi, il vicepresidente Usa Vance avrebbe parlato con Modi il 9 maggio, mentre il segretario di stato Rubio avrebbe parlato col ministro agli Esteri di Delhi jaishankar l'8, e con il Consigliere nazionale alla Sicurezza Ajit Doval il 10, giorno dell'accordo con Islamabad.

Sale bilancio vittime

Questa mattina intanto l'esercito pachistano ha annunciato un nuovo bilancio delle vittime degli scontri con l'India avvenuti la scorsa settimana: almeno 40 civili e 11 soldati sono rimasti uccisi.

Nel comunicato del ministero si parla di «40 civili uccisi, tra cui 7 donne e 15 bambini, e di 121 feriti, tra cui 10 donne e 27 bambini», aggiungendo che «11 soldati sono stati uccisi e altri 78 feriti».