TikTok ha interrotto l'accesso ai suoi utenti negli Stati Uniti poco prima che entrasse in vigore un divieto nazionale sull'app.

Il presidente eletto Donald Trump, che ha promesso una proroga di 90 giorni, è impossibilitato a intervenire fino al suo insediamento in programma domani.

«Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok», si legge in un messaggio che appare agli utenti che tentavano di utilizzare l'app. «Purtroppo, ciò significa che per ora non puoi utilizzare TikTok. Siamo fortunati – si legge ancora – che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Restate sintonizzati!».

Probabile la proroga

Dopo mesi di battaglie legali, venerdì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una legge che vieta la popolare piattaforma di condivisione video in nome della sicurezza nazionale, a meno che i suoi proprietari cinesi non raggiungano un accordo per venderla ad acquirenti non cinesi entro domenica. Tra i fan di TikTok c'è anche Trump, che ha attribuito all'app il merito di averlo messo in contatto con gli elettori più giovani, contribuendo alla sua vittoria elettorale a novembre.

Dopo aver discusso di TikTok con il presidente cinese Xi Jinping, Trump ha detto che avrebbe potuto attivare una proroga di 90 giorni dopo il suo insediamento. «Penso che sarebbe, certamente, un'opzione che prenderemo in considerazione. L'estensione di 90 giorni è qualcosa che molto probabilmente verrà fatta, perché è appropriata», ha detto, spiegando che che probabilmente lo annuncerà lunedì.

La legge consente una proroga di 90 giorni se la Casa Bianca può mostrare progressi verso un accordo praticabile, ma il proprietario di TikTok ByteDance ha categoricamente rifiutato qualsiasi vendita.

L'amministrazione del presidente uscente Joe Biden ha dichiarato che lascerà la questione a Trump. Dopo la sconfitta in tribunale, il CEO di TikTok Shou Chew ha fatto appello a Trump, ringraziandolo per il suo «impegno a lavorare con noi per trovare una soluzione». Trump «capisce davvero la nostra piattaforma», ha aggiunto. Chew dovrebbe anche presenziare all'insediamento di Trump domani.

C'è un'offerta concreta

La legge richiede ad Apple e Google di rimuovere TikTok dai loro app store, bloccando i nuovi download. Le aziende potrebbero dover pagare sanzioni fino a 5.000 dollari per ciascun utente che può accedere all'app. Anche Oracle, che ospita i server di TikTok, sarebbe legalmente obbligata a far rispettare il divieto.

Una proposta di acquisto dell'ultimo minuto è stata fatta sabato dalla start-up di grande valore Perplexity AI, che ha offerto una fusione con la sussidiaria statunitense di TikTok. Tale accordo potrebbe consentire alla società madre ByteDance una possibile soluzione senza vendere completamente l'app.

Il piano creerebbe una nuova joint venture che combina le attività di US TikTok e Perplexity AI, sostenuta dal fondatore di Amazon Jeff Bezos. La proposta non include un prezzo per la transazione, che sarebbe stato di almeno 50 miliardi di dollari.

L'altra proposta

Frank McCourt, l'ex proprietario dei Los Angeles Dodgers, ha anche fatto un'offerta per acquistare l'attività statunitense di TikTok e ha affermato di essere «pronto a lavorare con l'azienda e il presidente Trump per concludere un accordo». L'investitore canadese Kevin O'Leary, coinvolto in tale offerta, ha detto a Fox News che a ByteDance sono stati offerti 20 miliardi per l'attività statunitense di TikTok.

Con TikTok costretto a chiudere, i suoi rivali con sede negli Instagram Reels e YouTube Shorts potrebbero trarne vantaggio. Migliaia di utenti del social cinese hanno optato per «Red Note»: simile a Instagram, è stata l'app più scaricata sull'Apple Store statunitense questa settimana.