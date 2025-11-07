  1. Clienti privati
Francia Timori per Sarkozy in cella da 17 giorni, un conoscente: «Mangia solo yogurt»

SDA

7.11.2025 - 15:58

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy
sda

È un tema che desta timori tra amici, parenti e non solo. Secondo informazioni del settimanale «Le Point», l'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, attualmente detenuto nel penitenziario La Santé di Parigi per il caso dei presunti finanziamenti libici, avrebbe adottato un singolare regime alimentare.

Keystone-SDA

07.11.2025, 15:58

«Consapevole dell'ostilità che nutrono numerosi compagni di carcere nei suoi confronti, egli rifiuta di toccare il minimo piatto che gli viene servito in cella. Per paura che qualcuno possa sputare nella sua pietanza, se non peggio...», scrive Le Point.

Il problema, prosegue il giornale francese, è che Sarkozy «rifiuta allo stesso modo l'unica alternativa per potersi nutrire in carcere: cucinare da sé».

«Non sa cuocere neanche un uovo», rivela un suo conoscente citato dal settimanale. «Dal giorno della sua incarcerazione, il 21 ottobre, Sarkozy si nutre dunque, esclusivamente di yogurt».

Secondo indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, tra i primi acquisti realizzati in carcere dall'ex inquilino dell'Eliseo, ci sarebbero anche altri alimenti sigillati, come del tonno in scatola. Sarkozy avrebbe anche acquistato una scopa per tenere pulita la cella di circa 10 metri quadri.

Lunedì in esame la sua richiesta di scarcerazione

La prossima settimana, il 10 novembre, la corte d'appello di Parigi esaminerà la richiesta di scarcerazione dell'ex presidente incarcerato nel quadro della condanna di primo grado nel caso dei presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale del 2007.

Il processo di secondo grado dovrebbe tenersi nel marzo 2026.

