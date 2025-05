Negli ultimi mesi i media hanno riportato diversi casi di cittadini africani che si sono recati in Europa per combattere sul fronte ucraino a fianco delle forze russe. (Foto simbolica) Keystone

Le autorità del Togo hanno dichiarato che suoi cittadini sono stati «catturati e detenuti» dalle forze armate ucraine dopo aver preso parte «a operazioni militari al fianco delle forze armate russe».

Keystone-SDA SDA

In una dichiarazione, il ministero degli esteri togolese ha affermato che «la maggior parte dei connazionali, in particolare giovani studenti, hanno lasciato il Togo grazie a presunte borse di studio offerte da strutture che sostengono di avere sede in Russia».

Il ministero ha invitato i cittadini, «in particolare i giovani che desiderano proseguire gli studi all'estero, a esercitare la massima vigilanza». Inoltre li «esorta a verificare l'autenticità delle offerte di borse di studio prima di prendere qualsiasi impegno e a contattare i servizi competenti o qualsiasi altro ministero interessato per ottenere informazioni affidabili e sicure prima di qualsiasi partenza all'estero, in particolare verso la Russia».

A marzo, il Movimento Martin Luther King (MMLK), la principale organizzazione per i diritti umani del Togo, ha allertato le autorità sul caso di uno studente togolese catturato sul campo di battaglia e imprigionato in Ucraina.

Negli ultimi mesi i media hanno riportato diversi casi di cittadini africani, spesso studenti o ex prigionieri, in particolare della Repubblica Democratica del Congo, del Camerun e del Benin, che hanno combattuto con le forze russe sul fronte ucraino.