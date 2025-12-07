Il ministro giapponese della difesa, Shinjiro Koizumi Keystone

Il ministro della difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha riferito che aerei militari cinesi hanno «agganciato» ieri i radar di alcuni caccia giapponesi al largo della costa di Okinawa, denunciando gli incidenti come «pericolosi ed estremamente deplorevoli».

Keystone-SDA SDA

Tokyo ha presentato una «forte protesta» a Pechino in seguito agli incidenti, che non hanno causato vittime o danni, ha dichiarato Koizumi in una conferenza stampa organizzata frettolosamente questa mattina.

Secondo il ministro, «un caccia J-15 decollato dalla portaerei cinese Liaoning ha attivato a intermittenza il suo radar» per agganciare un caccia giapponese F-15 che aveva tentato di intercettarlo, ha affermato il ministero in una nota.

Un incidente simile, che ha coinvolto un altro aereo cinese della Liaoning e un altro aereo giapponese, si è verificato circa due ore dopo, ha aggiunto il ministero, denunciando «un atto pericoloso che va oltre quanto necessario per la sicurezza del volo».

Il «lock-on» è l'azione mediante la quale il radar di un aereo militare smette di scandagliare il cielo e inizia a tracciare un bersaglio specifico per ottenere una soluzione di fuoco. I moderni jet da combattimento sono dotati di sistemi in grado di rilevare quando vengono presi di mira in questo modo.

Le tensioni tra Pechino e Tokyo sono aumentate da quando la nuova premier giapponese, Sanae Takaichi, ha suggerito a novembre che il suo Paese potrebbe intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan.

Da allora, diversi incidenti che hanno coinvolto navi giapponesi e cinesi si sono verificati nel Mar Cinese Orientale, vicino alle isole Senkaku – chiamate Diaoyu dai cinesi – amministrate da Tokyo ma rivendicate da Pechino.