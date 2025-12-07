  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giappone Tokyo accusa dei jet cinesi di atti ostili nei pressi di Okinawa

SDA

7.12.2025 - 08:07

Il ministro giapponese della difesa, Shinjiro Koizumi
Il ministro giapponese della difesa, Shinjiro Koizumi
Keystone

Il ministro della difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha riferito che aerei militari cinesi hanno «agganciato» ieri i radar di alcuni caccia giapponesi al largo della costa di Okinawa, denunciando gli incidenti come «pericolosi ed estremamente deplorevoli».

Keystone-SDA

07.12.2025, 08:07

07.12.2025, 09:04

Tokyo ha presentato una «forte protesta» a Pechino in seguito agli incidenti, che non hanno causato vittime o danni, ha dichiarato Koizumi in una conferenza stampa organizzata frettolosamente questa mattina.

Secondo il ministro, «un caccia J-15 decollato dalla portaerei cinese Liaoning ha attivato a intermittenza il suo radar» per agganciare un caccia giapponese F-15 che aveva tentato di intercettarlo, ha affermato il ministero in una nota.

Un incidente simile, che ha coinvolto un altro aereo cinese della Liaoning e un altro aereo giapponese, si è verificato circa due ore dopo, ha aggiunto il ministero, denunciando «un atto pericoloso che va oltre quanto necessario per la sicurezza del volo».

Il «lock-on» è l'azione mediante la quale il radar di un aereo militare smette di scandagliare il cielo e inizia a tracciare un bersaglio specifico per ottenere una soluzione di fuoco. I moderni jet da combattimento sono dotati di sistemi in grado di rilevare quando vengono presi di mira in questo modo.

Le tensioni tra Pechino e Tokyo sono aumentate da quando la nuova premier giapponese, Sanae Takaichi, ha suggerito a novembre che il suo Paese potrebbe intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan.

Da allora, diversi incidenti che hanno coinvolto navi giapponesi e cinesi si sono verificati nel Mar Cinese Orientale, vicino alle isole Senkaku – chiamate Diaoyu dai cinesi – amministrate da Tokyo ma rivendicate da Pechino.

I più letti

È morto Franco Celio, deputato in Gran Consiglio per un ventennio
Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
Epstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera
Ecco 4 esempi recenti della brutalità assoluta della politica statunitense

Altre notizie

Israele. Netanyahu: «Lo Stato palestinese vuole distruggerci, non ci sarà»

IsraeleNetanyahu: «Lo Stato palestinese vuole distruggerci, non ci sarà»

«È al sicuro». Militari annunciano un golpe, il presidente del Benin smentisce

«È al sicuro»Militari annunciano un golpe, il presidente del Benin smentisce

Conflitti. Ribelli attaccano con i droni un asilo e un ospedale, decine di morti in Sudan

ConflittiRibelli attaccano con i droni un asilo e un ospedale, decine di morti in Sudan