Maltempo Tornado negli Usa, due morti e numerosi danni tra Indiana e Illinois

SDA

11.3.2026 - 17:22

Case distrutte nell'Illinois, dove si contano anche due morti.
Case distrutte nell'Illinois, dove si contano anche due morti.
Keystone

Una serie di tornado si è abbattuta sul Midwest degli Stati Uniti provocando due morti e numerosi danni. La zona più colpita si estende dall'Indiana all'Illinois e la furia di vento e pioggia ha ucciso una coppia di anziani in una cittadina al confine tra i due Stati.

Keystone-SDA

11.03.2026, 17:22

11.03.2026, 17:43

Numerose abitazioni sono state rase al suolo, le strade rese impraticabili, oltre una settantina di pali dell'elettricità sono stati abbattuti e diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro case.

Attualmente parte dell'Illinois, dell'Indiana, del Kentucky e dell'Ohio sono sotto allerta tornado, le autorità hanno lanciato un appello ai residenti invitandoli ad evitare di mettersi in viaggio e di rimanere al sicuro in zone protette.

Preoccupazione anche per la grandine, con chicchi che hanno superato i 12 centimetri di diametro.

