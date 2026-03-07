  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Tornado nel Michigan, almeno 4 morti e 12 feriti

SDA

7.3.2026 - 08:19

Devastanti tornado hanno colpito il Michigan.
Devastanti tornado hanno colpito il Michigan.
Keystone

Venerdì dei tornado hanno colpito lo stato americano del Michigan uccidendo quattro persone e ferendone almeno 12, secondo quanto riportato dai media Usa.

Keystone-SDA

07.03.2026, 08:19

07.03.2026, 09:01

L'ufficio dello sceriffo della contea di Branch ha dichiarato che un tornado vicino a Union City, nella parte meridionale dello stato, ha ucciso tre persone e ne ha ferite 12, secondo diversi organi di stampa.

Circa 80 chilometri a ovest, i funzionari della contea di Cass hanno dichiarato che una persona è morta e «diversi feriti» sono stati segnalati dopo che un tornado si è abbattuto nella zona.

I più letti

Dubai è sotto attacco... e gli influencer non sanno più cosa possono pubblicare
L'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi prenderemo più di mira, a meno che...»
Belen Rodriguez sbotta in TV per la cittadinanza italiana: «Sono qui da 20 anni»
Aldo Grasso su Stefano De Martino: «Sembra un animatore per feste a domicilio»
Se l'iniziativa SSR passa, chi vince? Ecco 100 anni di dibattito sul canone radiotelevisivo

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. L'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi prenderemo più di mira, a meno che...»

Ticker Medio OrienteL'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi prenderemo più di mira, a meno che...»

Il piano di Trump. L'Indonesia: «Via dal Board of Peace se non ci saranno benefici per i palestinesi»

Il piano di TrumpL'Indonesia: «Via dal Board of Peace se non ci saranno benefici per i palestinesi»

Stati Uniti. Obama: «Grato per l'eredità di speranza del reverendo Jackson»

Stati UnitiObama: «Grato per l'eredità di speranza del reverendo Jackson»