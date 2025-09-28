  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nucleare Dopo 10 anni tornano in vigore le sanzioni dell'ONU all'Iran

SDA

28.9.2025 - 07:56

I negoziati degli ultimi mesi sono falliti nonostante gli sforzi diplomatici di USA ed Europa. (Foto simbolica)
I negoziati degli ultimi mesi sono falliti nonostante gli sforzi diplomatici di USA ed Europa. (Foto simbolica)
Keystone

Sono scattate le sanzioni ONU all'Iran, a dieci anni dall'accordo sul nucleare del 2015, voluto fortemente da Barack Obama e cancellato da Donald Trump, che aveva allentato la stretta sul regime di Teheran.

Keystone-SDA

28.09.2025, 07:56

28.09.2025, 09:51

Falliti i negoziati degli ultimi mesi, nonostante gli sforzi diplomatici di USA ed Europa, le severe misure restrittive sono rientrate in vigore.

Francia, Regno Unito e Germania hanno messo in guardia l'Iran contro «azioni di escalation» in seguito alla reintroduzione delle sanzioni ONU dopo il fallimento dei colloqui nucleari.

«La reintroduzione delle sanzioni ONU – si legge in una nota dei tre ministeri degli esteri – non significa la fine della diplomazia. Esortiamo l'Iran ad evitare qualsiasi escalation e a tornare a rispettare gli obblighi di salvaguardia giuridicamente vincolanti».

Dal canto suo, il ministero iraniano degli esteri definisce «illegale e infondata l'azione dei tre paesi europei (Gran Bretagna, Francia e Germania) e degli Stati Uniti nell'abuso dello snapback» e al ripristino delle sanzioni ONU. «L'azione del trio europeo, sotto la pressione degli Stati Uniti, di ripristinare le risoluzioni revocate non è solo giuridicamente infondata e ingiustificabile, ma è anche del tutto inaccettabile», ha aggiunto, citato da Mehr.

«L'Iran respinge fermamente il ripristino delle sanzioni ONU, revocate ai sensi della risoluzione 2231, in quanto nulle e prive di valore», ha dichiarato poi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in una lettera alle Nazioni Unite.

«I tre Paesi europei, Gran Bretagna, Francia e Germania, che avevano richiesto l'attivazione del meccanismo, e gli Stati Uniti hanno scelto il confronto, ma l'Iran non cederà alla coercizione», ha aggiunto Araghchi, citato dall'Irna, sottolineando: «L'Iran continuerà a difendere con fermezza i propri diritti e interessi sovrani e qualsiasi tentativo di danneggiare il Paese incontrerà risposte appropriate, e la piena responsabilità ricadrà su coloro che scelgono il confronto e la pressione anziché la cooperazione».

I più letti

Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Scintille tra la regina Camilla e la principessa Kate durante la visita di Trump
Federica Brignone e la sfida per Cortina 2026: «Mi sono creata un guaio per la vita»
Il TCS mette alla prova gli pneumatici invernali: ecco quali raccomanda
China Eastern Airlines offrirà il volo diretto più lungo al mondo, ecco quanto durerà

Altre notizie

Ecco il video. Donald e Melania Trump pizzicati in una vivace discussione sul loro elicottero

Ecco il videoDonald e Melania Trump pizzicati in una vivace discussione sul loro elicottero

Guerra in Ucraina. Droni russi su Kiev, due morti e almeno dieci feriti

Guerra in UcrainaDroni russi su Kiev, due morti e almeno dieci feriti

Tensioni. Zelensky sulle incursioni di droni: «L'Italia potrebbe essere la prossima»

TensioniZelensky sulle incursioni di droni: «L'Italia potrebbe essere la prossima»