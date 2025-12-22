Tornano online le foto di Trump cancellate, ecco cosa c'è da sapere sui file di Epstein

Chi e cosa si può vedere nei più recenti file di Epstein? Jeffrey Epstein è al centro di uno scandalo che ha ampie ripercussioni non solo nella politica e nell'alta società statunitense. Immagine: dpa Una legge ha costretto il governo a pubblicare i file. Immagine: dpa (Archivbild) L'ex principe Andrea ha perso i suoi titoli a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. Il fratello di re Carlo ha sempre negato le accuse. Immagine: dpa (Archivbild) Ghislaine Maxwell, confidente di Epstein, si è anche fatta fotografare davanti alla sede del governo britannico a Londra. Immagine: dpa Un'altra serie di documenti sono stati pubblicati poco prima della scadenza. Immagine: dpa Alcuni dei documenti sono stati censurati pagina per pagina. Immagine: dpa L'ex presidente Bill Clinton compare spesso nelle foto pubblicate, e i suoi sostenitori sospettano che ci siano dietro motivazioni politiche. Immagine: dpa (Archivbild) Inizialmente Donald Trump non ha commentato la pubblicazione dei documenti. Immagine: dpa (Archivbild) Chi e cosa si può vedere nei più recenti file di Epstein? Jeffrey Epstein è al centro di uno scandalo che ha ampie ripercussioni non solo nella politica e nell'alta società statunitense. Immagine: dpa Una legge ha costretto il governo a pubblicare i file. Immagine: dpa (Archivbild) L'ex principe Andrea ha perso i suoi titoli a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. Il fratello di re Carlo ha sempre negato le accuse. Immagine: dpa (Archivbild) Ghislaine Maxwell, confidente di Epstein, si è anche fatta fotografare davanti alla sede del governo britannico a Londra. Immagine: dpa Un'altra serie di documenti sono stati pubblicati poco prima della scadenza. Immagine: dpa Alcuni dei documenti sono stati censurati pagina per pagina. Immagine: dpa L'ex presidente Bill Clinton compare spesso nelle foto pubblicate, e i suoi sostenitori sospettano che ci siano dietro motivazioni politiche. Immagine: dpa (Archivbild) Inizialmente Donald Trump non ha commentato la pubblicazione dei documenti. Immagine: dpa (Archivbild)

Solo dopo forti pressioni, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha iniziato a pubblicare integralmente i file sul caso Jeffrey Epstein. Ecco cosa si sa, e cosa non, sui documenti finora condivisi.

DPA, Agence France-Presse, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il Governo statunitense ha iniziato a rilasciare migliaia di documenti del dossier su Jeffrey Epstein.

Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti è stato criticato, tra l'altro, per le numerose censure, anche da parte dei repubblicani.

Bill Clinton compare molto spesso nei documenti pubblicati.

Altre centinaia di migliaia di documenti saranno pubblicati nelle prossime settimane. Mostra di più

Molti documenti sono stati completamente censurati, altri sono confusi, altri ancora risultano inquietanti: c'è stata una lunga attesa per la pubblicazione dei file su Jeffrey Epstein.

Adesso il Dipartimento di giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha iniziato a rendere pubblici i dati sensibili. I media di tutto il mondo hanno spulciato per ore le enormi quantità di dati. Il DOJ è già stato criticato per le numerose riduzioni di materiale.

Finora non tutte le carte sono state pubblicare. Ma l'enorme quantità di materiale adesso noto comprende già numerose foto, video, protocolli, ordini di stampa, denunce e altri documenti.

Cosa rivelano queste informazioni e cosa si sa già? Le risposte alle domande più importanti.

Perché i file di Epstein sono così esplosivi?

Il caso Epstein preoccupa l'opinione pubblica da molti anni. Il multimilionario USA ha gestito un traffico sessuale che ha vittimizzato decine di giovani donne e minori. Per diverso tempo Epstein avrebbe anche abusato di ragazze minorenni a New York e in Florida. Sei anni fa è morto in cella all'età di 66 anni.

Il finanziere aveva ottimi contatti nell'alta società, il che ha portato a numerose speculazioni sulla portata dello scandalo. Ci si è chiesti più volte quali personalità di spicco potessero essere coinvolte nelle sue macchinazioni, tra queste il presidente americano Donald Trump.

Un mese fa è stata finalmente approvata una legge che ordinava la pubblicazione dei file, a cui il repubblicano aveva a lungo resistito.

Cosa c'è nei documenti resi noti finora?

Da venerdì pomeriggio (ora locale), il DOJ ha pubblicato online una marea di dati che farebbero parte dell'indagine. Sabato mattina erano online sette di questi pacchetti.

Alcune foto sono già note. I documenti classificati come segreti non devono essere pubblicati. Il DOJ non ha fornito spiegazioni o chiarimenti sui file, ma secondo la legge è obbligato a farlo entro un ulteriore termine.

Ciò che risalta dai numerosi documenti:

Foto con Epstein e Maxwell: le immagini mostrano spesso due persone, il milionario e la sua confidente. Ghislaine Maxwell è stata condannata nel 2022. Secondo la sentenza ha avuto un ruolo centrale nella creazione del giro di abusi del miliardario e ora è in carcere. Le foto mostrano i due mentre fanno festa.

Foto di casa e di viaggio: molte immagini mostrano Epstein e Maxwell in viaggio. Ci sono anche immagini della casa di Epstein a New York. Tra queste ci sono scale, una postazione di lavoro con molti schermi, schedari, giocattoli sessuali, attrezzature sportive e armadi.

Tipo di documenti: ci sono molti protocolli, che vanno dagli ordini di stampa, alle dichiarazioni di rivendicazione, ai protocolli di interrogatorio e a una lista di controllo dell'FBI, fino a liste su cui non si vede quasi nulla, a parte l'ora e la data.

Le immagini mostrano reati penali?

No. Da una prima ispezione non sono emerse immagini che mostrassero abusi sessuali o altri reati. Per legge il DOJ può continuare a trattenere tali immagini e documenti.

Anche i file che, secondo la legge, rappresentano una «invasione chiaramente ingiustificata della privacy» possono essere esentati. Ciò vale anche per la pubblicazione di informazioni che potrebbero compromettere eventuali indagini federali o procedimenti legali, o la cui segretezza è nell'interesse della difesa nazionale o della politica estera.

Quali celebrità compaiono?

Alcune celebrità compaiono nei fascicoli con foto. Molto spesso si tratta dell'ex presidente Bill Clinton, ma anche della rockstar Mick Jagger, del re del pop Michael Jackson, morto nel 2009, e dell'attore Kevin Spacey.

Compare anche l'ex principe britannico Andrea, che è già caduto in disgrazia a causa del suo coinvolgimento nello scandalo e che recentemente ha dovuto rinunciare ai suoi titoli nobiliari.

Una foto in bianco e nero lo ritrae sdraiato su un divano, mentre ha in braccio diverse persone e sorride. Dietro di lui c'è Maxwell, accanto a lei una donna. I volti delle altre persone sono oscurati.

Il solo fatto di essere nominati o raffigurati nei fascicoli non è un'indicazione di cattiva condotta. Molte delle persone precedentemente identificate avevano sempre negato il coinvolgimento nelle attività criminali di Epstein.

In che misura Trump appare nei file?

Questa è la domanda cruciale per molti, soprattutto per i suoi sostenitori. Trump conosceva bene Epstein, come dimostrano le foto precedenti. Il presidente stesso ha però sempre negato qualsiasi collegamento.

Nelle ultime settimane il repubblicano ha subito forti pressioni in merito. Durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali aveva chiesto la divulgazione dei documenti, ma poi si è tirato indietro una volta entrato in carica.

È stato criticato per questo anche all'interno del suo stesso partito. Solo dopo una massiccia pressione da parte dell'opinione pubblica e del parlamento ha firmato la legge approvata dalle camere statunitensi a novembre per la pubblicazione dei documenti.

Sebbene Trump appaia sporadicamente nei documenti pubblicati, le prime analisi indicano che non ci sono praticamente nuove informazioni sulla relazione tra Epstein e il tycoon. Il presidente non ha inizialmente commentato la notizia.

Nel frattempo, il DOJ ha annunciato di non aver alterato alcun file per proteggere Trump. Non è stato trattenuto nulla per questo motivo, ha dichiarato il vice procuratore generale Todd Blanche alla ABC News.

Domenica però si viene a sapere che il DOJ ha solo successivamente reso nuovamente disponibile al pubblico una foto relativa a Trump precedentemente rimossa.

L'immagine è stata ripubblicata «senza alcuna alterazione» dopo che una revisione ha rivelato «nessuna prova» che mostrasse le vittime di Epstein, ha detto il DOJ.

In una fotografia della scrivania di Epstein pubblicata dai democratici, si vedono due foto di Donald Trump in un cassetto: in una foto, Trump è in piedi accanto alla sua attuale moglie Melania. Nell'altra, è circondato da diverse donne, alcune delle quali si vedono in bikini. Immagine: Oversight Dems/X

L'immagine è uno scatto di diverse foto stampate su un mobile e in un cassetto, tra cui almeno una con Trump.

Scatto della scrivania dai file di Epstein. Trump è visibile nella terza foto da destra in prima fila. Keystone/U.S. Department of Justice via AP

Blanche ha anche negato la domanda se ci fosse stata un'istruzione di elaborare il materiale sullo scandalo Epstein che aveva un collegamento con il presidente.

Ha poi aggiunto: «Il presidente Trump ha chiarito fin dall'inizio che si aspetta che tutti i file che possono essere rilasciati vengano rilasciati ed è esattamente quello che stiamo facendo».

Perché tutti parlano di Bill Clinton?

L'ex presidente Bill Clinton, che Trump ha ripetutamente criticato in questa vicenda, appare con particolare frequenza nei documenti pubblicati. Appare più volte in foto, ad esempio mentre nuota in piscina con Maxwell. In altre foto si vede il democratico senza alcun riferimento ai due.

Un portavoce della Clinton, Angel Urena, ha criticato la pubblicazione delle foto come una manovra diversiva della Casa Bianca. Urena ha scritto sulla piattaforma X che c'erano due gruppi di persone.

Il primo gruppo non sapeva nulla e ha interrotto la relazione con Epstein prima che i suoi atti criminali venissero alla luce. E poi c'era un secondo gruppo che ha continuato la sua relazione con lui anche dopo. «Noi apparteniamo al primo gruppo».

Nelle ultime settimane, Trump ha ripetutamente affermato che Clinton si trovava sull'isola privata di Epstein. Ma anche il capo dello staff di Trump, Susie Wiles, ha contraddetto questo resoconto.

Perché viene criticato il Dipartimento di giustizia?

I promotori della legge per la pubblicazione dei fascicoli d'indagine accusano il DOJ di aver nascosto informazioni.

Il deputato democratico Ro Khanna ha dichiarato in un video pubblicato su X che un documento di 119 pagine con dichiarazioni di testimoni è stato completamente oscurato senza alcuna spiegazione. Il deputato vuole che i documenti dell'indagine siano resi pubblici nella loro interezza.

The DOJ’s document dump of hundreds of thousands of pages failed to comply with the law authored by @RepThomasMassie and me.



One document, 119 pages of Grand Jury testimony, was completely redacted.



I explain what is missing and what the survivors and their lawyers are still… pic.twitter.com/Wg1xFIM2vE — Ro Khanna (@RoKhanna) December 19, 2025

Khanna ha ricevuto il sostegno, tra gli altri, del repubblicano Thomas Massie, che aveva avviato l'iniziativa legislativa insieme al democratico.

Anche il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, si è lamentato su X del fatto che il DOJ ha rilasciato solo «una frazione delle prove totali». Ha affermato che sarà utilizzato ogni mezzo possibile per garantire che la verità venga alla luce.

I democratici della Camera dei rappresentanti stanno ora esaminando «tutte le opzioni legali contro la violazione della legge», secondo i parlamentari delle commissioni giustizia e supervisione.

«I sopravvissuti a questo incubo meritano giustizia, i cospiratori devono essere ritenuti responsabili e il popolo americano ha diritto alla piena trasparenza», hanno sottolineato.

Trump ha dovuto affrontare anche l'opposizione dei suoi colleghi repubblicani, che avevano votato quasi all'unanimità a favore della pubblicazione dei file al Congresso.

Deputati di spicco come Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene hanno espresso il loro disappunto nei confronti del proprio governo. «Santo cielo, cosa c'è nei file di Epstein?», ha scritto Taylor Greene su X. «Rilasciate tutti i file, è letteralmente la legge».

Cosa succederà ora?

L'amministrazione di Trump non ha rispettato la scadenza legale per la pubblicazione dei file di Epstein. Altre centinaia di migliaia di documenti saranno resi pubblici nelle prossime settimane, come ha spiegato il vice procuratore generale Blanche a Fox News.

Le pagine devono essere ridotte prima della pubblicazione per proteggere l'identità delle vittime.

Blanche ha spiegato il mancato rispetto della scadenza con i rigidi requisiti per proteggere le vittime. Il DOJ esamina ogni singolo documento e «assicura che ogni persona coinvolta - il suo nome, la sua identità, la sua storia - sia pienamente protetta, ove necessario», ha sottolineato.

Ma la nuova legge prevede anche che il DOJ fornisca al Congresso, entro 15 giorni dalla piena divulgazione, una relazione che giustifichi tutte le riduzioni e includa un elenco di tutti i dipendenti pubblici e delle persone politicamente rilevanti che compaiono nei documenti del dossier Epstein.