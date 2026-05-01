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Tre giorni d'incendio Toscana in fiamme, sfollate oltre 3'500 persone

SDA

1.5.2026 - 15:22

La regione interessata è quella dei Monti Pisani.
La regione interessata è quella dei Monti Pisani.
Keystone

Un incendio sta devastando da tre giorni il Monte Faeta, nel complesso dei Monti Pisani, tra i comuni di San Giuliano Terme e Lucca.

Keystone-SDA

01.05.2026, 15:22

01.05.2026, 16:00

In Toscana si sta verificando una grave emergenza ambientale, soprattutto a causa della zona impervia e della fitta vegetazione nella zona in cui l'incendio è divampato. Finora si è reso necessario lo sfollamento di oltre 3500 persone.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno richiesto un massiccio intervento del sistema regionale antincendi boschivi, con l'impiego coordinato di numerose squadre a terra (volontari e operai forestali) e il supporto aereo di diversi elicotteri della flotta regionale.

Nei momenti più critici, sono intervenuti anche cinque Canadair dei Vigili del Fuoco.

Ingenti danni al patrimonio boschivo

Le operazioni di spegnimento sono particolarmente complesse a causa della difficoltà di raggiungere i focolai nei versanti più ripidi, rendendo necessario il lavoro manuale per contenere il perimetro del fuoco.

Nonostante la vastità dell'area coinvolta, il monitoraggio costante ha finora permesso di proteggere le abitazioni e le strutture limitrofe.

Il danno al patrimonio boschivo, però, resta significativo.

La superficie bruciata è stimata in 800 ettari con 17 km di perimetro. Un sorvolo effettuato questa mattina dai tecnici regionali antincendi boschivi sull’area interessata ha evidenziato una situazione ancora in evoluzione, con un perimetro del rogo contenuto per circa il 60%.

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