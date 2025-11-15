Campagna elettoraleParte il tour di Orban contro l'Ucraina: «L'Ue è sull'orlo della guerra»
15.11.2025 - 17:30
Un tour elettorale tutto incentrato contro la guerra in Ucraina come arma per recuperare terreno in vista del voto del 12 aprile.
È iniziato sabatp, a Gyor, «l'anti-war roadshow» del premier ungherese Viktor Orban sempre più in trincea contro qualsiasi tipo di sostegno all'Ucraina. «L'Europa è sull'orlo della guerra», ha avvertito il primo ministro secondo quanto riportato dal portavoce del governo, Zoltan Kovacs, su X.
L'Ungheria non ha elezioni presidenziali dirette: il presidente della repubblica viene eletto dal parlamento. Quindi, le elezioni di primavera 2026 saranno parlamentari e da esse dipenderà anche la successiva elezione del presidente, secondo prassi costituzionale ungherese