Campagna elettorale Parte il tour di Orban contro l'Ucraina: «L'Ue è sull'orlo della guerra»

SDA

15.11.2025 - 17:30

È partita la campagna elettorale.
Keystone

Un tour elettorale tutto incentrato contro la guerra in Ucraina come arma per recuperare terreno in vista del voto del 12 aprile.

Keystone-SDA

15.11.2025, 17:39

È iniziato sabatp, a Gyor, «l'anti-war roadshow» del premier ungherese Viktor Orban sempre più in trincea contro qualsiasi tipo di sostegno all'Ucraina. «L'Europa è sull'orlo della guerra», ha avvertito il primo ministro secondo quanto riportato dal portavoce del governo, Zoltan Kovacs, su X.

L'Ungheria non ha elezioni presidenziali dirette: il presidente della repubblica viene eletto dal parlamento. Quindi, le elezioni di primavera 2026 saranno parlamentari e da esse dipenderà anche la successiva elezione del presidente, secondo prassi costituzionale ungherese

