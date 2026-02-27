  1. Clienti privati
Trump protetto dai suoi? Tra indagini per omicidio, CIA e FBI, ecco i punti che dimostrano che il caso Epstein puzza di bruciato

Philipp Dahm

27.2.2026

Trump e Epstein a una festa.
Trump e Epstein a una festa.
NBC News

Donald Trump ha promesso di «prosciugare la palude» della Washington politica. Nel caso Epstein, il 79enne rischia però di sprofondarci lui stesso: vengono sollevate sempre più domande sul suo ruolo, sulla morte del pedofilo e sul suo legame con la CIA.

Philipp Dahm

27.02.2026, 14:56

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'FBI ha rallentato le indagini della polizia di New York? Dopo l'arresto di Jeffrey Epstein a New York il 6 luglio 2019, la polizia federale ha dato istruzioni ai colleghi locali di fermarsi.
  • C'è stata un'indagine per omicidio? Sebbene la morte del pedofilo venga sempre venduta come un suicidio, un vice procuratore distrettuale di New York ha scritto che stava indagando su un omicidio intenzionale.
  • Poca trasparenza della giustizia sul coinvolgimento di Trump? I media statunitensi possono ora dimostrare che mancano più di 50 pagine in cui l'FBI ha intervistato una presunta vittima del presidente.
  • Che ruolo hanno le agenzie di intelligence? Il repubblicano Thomas Massie afferma che Epstein aveva rapporti con i servizi segreti statunitensi e israeliani. Nancy Mace, collega di partito di Massie, chiede ora che la CIA rilasci i file in questione.
Mostra di più

Il Dipartimento di Giustizia considera chiuso lo scandalo Epstein: la ministra Pam Bondi non vuole pubblicare altri file né ritrattare le numerose parti oscurate nei documenti.

Secondo lei, non dovrebbero esserci ulteriori inchieste negli Stati Uniti, mentre all'estero, ad esempio nel Regno Unito o in Norvegia, le autorità stanno avviando nuove indagini dopo che alcuni uomini sono finiti nel mirino delle precedenti pubblicazioni della magistratura.

Russian model Ruslana Korshunova visited Epstein's island when she was 18 years old. Two years later she jumped from her 9th-floor apartment in NY. Top model Ruslana Korshunova, 20, killed herself after visiting Epstein's 'paedo island' as she's named in unsealed docs

[image or embed]

— Raider (@iwillnotbesilenced.bsky.social) 4. Februar 2026 um 05:45

Ma Bondi ha fatto i conti senza l'oste.

La pressione sulle autorità statunitensi è in costante aumento. I seguenti 4 punti fanno la loro parte. Eccoli.

L'FBI ha ostacolato le indagini della polizia di New York

Il portale specializzato «Just Security» ha dato un'occhiata più da vicino alle e-mail pubblicate insieme ai file: in esse, l'FBI sembra invitare esplicitamente la polizia e i procuratori di New York a trattenersi dopo che la polizia della Grande Mela ha arrestato Jeffrey Epstein il 6 luglio 2019.

Il 27enne Jeffrey Epstein viene presentato come «Scapolo del mese» nella rivista statunitense «Cosmopolitan» nel luglio 1980.
Il 27enne Jeffrey Epstein viene presentato come «Scapolo del mese» nella rivista statunitense «Cosmopolitan» nel luglio 1980.
Stephen Ogilvy/Cosmopolitan

Dalle e-mail del 10 e 11 luglio si evince che la polizia federale chiede all'Ufficio del Procuratore Distrettuale di New York (DANY) e all'Unità Vittime Speciali (SVU), che si occupa in particolare delle vittime di violenza sessuale, di interrompere le indagini.

«L'FBI ha già contattato i vertici della polizia di New York e ha comunicato loro che all'SVU è stato ordinato di ritirarsi e che tutte le questioni relative a Epstein devono passare attraverso di noi. Il DANY potrebbe ancora cercare di continuare con i propri investigatori, quindi credo che dovrebbe fare una telefonata», si legge in una delle e-mail.

Jeffrey Epstein con due donne in una foto non datata.
Jeffrey Epstein con due donne in una foto non datata.
US-Justizministerium

Un'altra e-mail suggerisce che, dopo l'arresto di Ghislaine Maxwell, l'FBI teme che la procura di New York continui le sue indagini.

«Potrebbe essere un problema se la DANY dovesse continuare le indagini sul principe Andrea o sulla migliore amica [di Epstein] Maxwell. È qualcosa che vorremmo scoprire».

Perché la fanno franca?. Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump

Perché la fanno franca?Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump

Un'indagine per omicidio

Il 10 agosto 2019, Jeffrey Epstein è stato trovato morto nella sua cella al Metropolitan Correctional Center di New York. La comunicazione ufficiale: il pedofilo si è tolto la vita.

Tuttavia,«The Daily Beast» si è imbattuto in un'e-mail dell'11 giugno 2020 in cui sia il mittente che il destinatario sono stati resi irriconoscibili: presenta la situazione della morte di Epstein in modo molto diverso.

L'e-mail, in cui un vice procuratore distrettuale scrive dell'«omicidio di Jeffrey Epstein» nel giugno 2020.
L'e-mail, in cui un vice procuratore distrettuale scrive dell'«omicidio di Jeffrey Epstein» nel giugno 2020.
US-Justizministerium

«Sono un [assistente procuratore distrettuale] del [distretto orientale di New York] e sto lavorando all'indagine sulla morte di un detenuto nel [carcere di Brooklyn]», inizia l'e-mail.

«L'ufficio del medico legale mi ha detto di aver firmato un accordo di riservatezza in relazione all'omicidio di Jeffrey Epstein».

Secondo questa e-mail, c'è stata un'indagine ufficiale per omicidio.

Il sostituto procuratore distrettuale ha scritto all'ignoto destinatario che avrebbe usato un accordo di riservatezza simile e ha chiesto di inviargli un modello.

Poca trasparenza della giustizia sul coinvolgimento di Trump

Una fonte anonima sostiene che Donald Trump e Jeffrey Epstein abbiano organizzato dei party chiamati «Calendar Girls» nel club di lusso dell'attuale inquilino della Casa Bianca a Mar-a-Lago, dove le minorenni venivano «messe all'asta» per essere poi palpeggiate da Trump.

USA. Hillary Clinton accusa Trump di insabbiare i file Epstein, spunta un «week-end di sesso» della figlia di Fergie

USAHillary Clinton accusa Trump di insabbiare i file Epstein, spunta un «week-end di sesso» della figlia di Fergie

Questa accusa non è stata verificata e si applica la presunzione di innocenza.

È curioso che queste accuse siano diventate pubbliche con la divulgazione degli Epstein files, ma il Dipartimento di Giustizia ha cancellato i documenti pertinenti, come sottolinea «Snopes».

I democratici sospettano da tempo che Pam Bondi stia nascondendo sotto il tappeto le accuse contro Donald Trump.

Il 7 ottobre, il deputato Dick Durban si è rivolto al procuratore generale per questo motivo: chi ha dato l'ordine all'FBI di segnalare in modo speciale i file su Trump?

All'epoca, Pam Bondi non ha negato davanti alla Commissione giudiziaria del Senato che il suo dipartimento avesse cercato file su Trump.

Si limitò a dire: «Non ne parlo». Tuttavia, i media statunitensi riferiscono ora che il ministero non solo ha esaminato i documenti di conseguenza, ma li ha anche censurati.

Un'inchiesta dell'emittente NPR rivela che il Dipartimento di Giustizia sta nascondendo la testimonianza di una donna che accusa Donald Trump di aver abusato di lei molti anni fa, quando era ancora minorenne.

In totale, mancano più di 50 pagine di trascrizioni di interviste e altre scoperte investigative.

L'emittente «MS Now» giunge alla stessa conclusione, come testimonia il post X riportato sopra.

La donna che accusa Trump è stata interrogata più volte nel 2019. Sarebbe stata costretta a praticare sesso orale e picchiata all'età di 14-15 anni. La ragazza in questione avrebbe avuto paura del potere di Trump.

Le sue dichiarazioni sono state tenute segrete, ad eccezione di una trascrizione in cui non accusava il presidente.

Nuovi dettagli. L'ex finalista di Miss Svizzera: «Epstein era a caccia e io dovevo essere la sua preda»

Nuovi dettagliL'ex finalista di Miss Svizzera: «Epstein era a caccia e io dovevo essere la sua preda»

Il deputato democratico Ted Lieu parla chiaro: «Donald Trump è nei file di Epstein mille volte. Ci sono accuse molto inquietanti in questi file: Donald Trump ha violentato bambine. Donald Trump ha minacciato di uccidere dei bambini. Incoraggio la stampa a indagare su queste accuse».

Lieu dice che non riesce a capire il vice procuratore generale Todd Blanche: «[Il 17 febbraio] ha detto che non era un crimine fare festa con Jeffrey Epstein. In realtà non è corretto. Se Epstein reclutava minorenni per i suoi festini a sfondo sessuale e tu ti presentavi lì e ti mischiavi alle persone, eri colpevole secondo la legge».

Che ruolo hanno i servizi segreti?

Insieme a Marjorie Taylor Greene (fedelissima di Trump fino a qualche settimana fa), Lauren Boebert e Thomas Massie, Nancy Mace è una delle poche repubblicane che ha votato a favore della pubblicazione dei file rilevanti.

E Nancy Mace è convinta che ci siano altri documenti sul pedofilo: «Sì, lo credo», risponde quando le viene chiesto se crede che la CIA abbia altre informazioni.

«Mi piacerebbe saperne di più», afferma in un'intervista, riportata nel post su X qui sopra.

Sebbene, in quanto membro del Parlamento, dovrebbe avere accesso ai file non censurati, molte parti sono ancora oscurate. È in possesso però di e-mail di Epstein che non sono presenti nei file pubblicati. 

Dice: «Fanno riferimento a documenti della CIA, e ho i numeri dei file e i loro nomi».

Mace ha ora presentato una richiesta ufficiale ai servizi segreti statunitensi chiedendo la divulgazione di queste informazioni: «Il Congresso ha bisogno di sapere quali rapporti, se ci sono stati, la CIA ha avuto con Jeffrey Epstein e su quali informazioni è seduta», scrive la 48enne su X.

«Segrete o meno, vogliamo vederle».

Il repubblicano Thomas Massie si schiera sulla stessa linea quando gli viene chiesto perché Trump faccia tanto ostruzionismo sui file di Epstein: «Questi file incriminano miliardari, suoi amici e donatori politici che lui vuole proteggere.»

«Epstein aveva anche stretti legami con le nostre agenzie di intelligence e con quelle di Israele.»

«Ecco perché ci sono così tanti sforzi per fermare tutto questo».

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

Il finanziere statunitense, condannato per reati sessuali, Jeffrey Epstein aveva rapporti influenti nel mondo della politica, dell'economia e dello spettacolo. Arrestato nel 2019 poche settimane dopo è morto in cella.

28.11.2025

