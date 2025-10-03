Truppe russe si esercitano in operazioni di sabotaggio dietro le linee nemiche in una località sconosciuta. L'immagine proviene da un video diffuso da Mosca il 30 settembre. KEYSTONE

«La situazione si sta deteriorando», ammette anche la propaganda russa. Questo vale per le raffinerie in fiamme, la mancanza di benzina e i soldati intrappolati vicino a Pokrovsk. Allo stesso tempo, Vladimir Putin deve preoccuparsi delle sue centrali elettriche a causa delle armi a lungo raggio di Kiev.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Le raffinerie russe sono in fiamme: la capacità produttiva sarebbe diminuita del 38% nel corso dei mesi.

La carenza di benzina si sta diffondendo e alimenta l'inflazione.

Anche le centrali elettriche russe e gli obiettivi più lontani sono ora nel mirino di Kiev.

«Stallo» al fronte: anche la propaganda russa lamenta l'andamento della guerra con le sue «perdite incomparabilmente elevate».

La situazione sembra senza speranza per i russi accerchiati vicino a Pokrovsk. Mostra di più

L'economia russa sta pagando a caro prezzo la guerra di questi giorni. Il 38% della capacità di raffinazione è attualmente inutilizzata, riporta il «Moscow Times». Solo il 28 settembre si era registrato un calo del 18%.

Il 70% del deficit è dovuto ai droni. Il calo è «storicamente senza precedenti» e devastante per il consumo nazionale di carburante, che è deficitario del 20%. Si registra una carenza in 20 regioni del Paese.

L'Estremo Oriente e i territori occupati sono i più colpiti, prosegue il rapporto. La benzina viene talvolta razionata quando viene venduta. I video delle lunghe code fuori dalle stazioni di servizio si accumulano sui social media.

La carenza di benzina accelera l'inflazione

Anche la propaganda di Vladimir Putin non può far finta di niente: «Posso dire che la situazione sta peggiorando. La crisi del carburante si sta sviluppando», ammette l'attivista russo Maxim Kalashnikov.

«Le voci che dicono che è necessario passare a un consumo razionato con i coupon - cioè le carte benzina - si fanno sempre più forti».

Russian propagandist Maksim Kalashnikov stated that Ukraine's attacks on oil refineries, gas pumping stations, and pipelines are no longer pinpoint actions, but a systematic campaign aimed at Russia's economic shattering.



"I can state that the situation is deteriorating. The… pic.twitter.com/HBtl2tVXqe — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 29, 2025

I prezzi della benzina sono aumentati del 40% da gennaio, secondo Vladimir Chernov, analista di Freedom Finance Global, secondo i media statali ucraini. Nel commercio al dettaglio, l'inflazione è dell'11-12%: non era così alta da anni.

It appears the “Sukhodolnaya” pumping station and another oil pipeline nearby were struck, with both fires breaking out almost simultaneously. The station is part of the main Kuybyshev–Lysychansk pipeline with a nominal capacity of 7,000 cubic meters per hour. FIRMS data shows fires.



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 1. Oktober 2025 um 07:53

Secondo Chernov, l'uno è legato all'altro: «L'aumento dei costi del carburante sta inevitabilmente facendo lievitare i costi dell'agricoltura, dei trasporti e della logistica, il che si riflette in una crescita dei prezzi dei generi alimentari e dei beni di prima necessità».

Kiev schiera nuove armi a lungo raggio

Raffinerie, oleodotti, ferrovie e porti non sono gli unici obiettivi strategici presi di mira da Kiev. Due attacchi spiccano: uno di questi ha colpito una fabbrica a Bryansk che produce parti elettroniche per l'industria della difesa.

The attack on the Elektrodetal plant in Karachev, Bryansk region, was carried out by four Neptune missiles, according to Ukrainian Navy Commander Neizhpapa. pic.twitter.com/wi5k1yGzKW — EMPR.media (@EuromaidanPR) September 29, 2025

La Marina ucraina ha annunciato che la fabbrica è stata attaccata da un missile da crociera ucraino R-360 Neptune, che ha percorso 240 chilometri.

«Un altro anello della catena di approvvigionamento del nemico è stato spezzato. Sul sito dell'impianto sono state registrate esplosioni e un incendio», prosegue la dichiarazione.

La Russia sta cercando disperatamente di proteggere la sua industria: un video mostra le raffinerie dotate di gabbie per tenere lontani i droni. Ma più Kiev si affida alle proprie armi a lungo raggio, come Neputun, Peklo o Flamingo, più i problemi di Mosca aumentano.

Kiev si sta vendicando delle centrali elettriche russe?

L'attacco di Kiev del 29 settembre alla rete elettrica di Belgorod, dove 50'000 persone sono rimaste senza elettricità dopo due scioperi, potrebbe anche essere un segno delle cose che verranno.

🔥Russia's oil sector is collapsing, - WSJ



📹 Ukraine "turned off" the Belgorod Thermal Power Plant.



🧵1/24 pic.twitter.com/ydaF9WcOE1 — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) September 28, 2025

Se Volodymyr Zelensky darà istruzioni ai suoi militari di attaccare le infrastrutture energetiche generiche come ha fatto la Russia in passato, per il popolo si prospetta un inverno difficile, anche in considerazione delle nuove armi a lungo raggio di Kiev.

È impossibile che Mosca riesca a proteggere tutte le centrali elettriche del grande Paese.

With Ukraine having taken out their power plants, Russia's city of Belgorod descends into chaos, with large areas lacking running water, no functional traffic lights. pic.twitter.com/x2MipZgtWd — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 29, 2025

Secondo il «Kyiv Independent», anche i rappresentanti della propaganda russa ammettono che la guerra sta andando male per il Cremlino a livello operativo: «È impossibile fare progressi. Il fronte è fermo», ha dichiarato uno di loro.

«Perdite incomparabilmente alte»

«Nella prima metà di settembre, il ritmo dell'offensiva è rallentato notevolmente», lamentava un altro. «Forse hanno usato le loro ultime riserve». Se non ci sarà una svolta importante in autunno, c'è la minaccia di una nuova mobilitazione.

Russian advance rates in September dropped to their lowest since May, DeepState reports. Russian forces managed to gain only 259 sq km of Ukrainian territory, 44% less than in August.



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 1. Oktober 2025 um 11:54

Ciò è dovuto anche alle «perdite incomparabilmente elevate» subite dall'esercito russo. Le cifre sono devastanti per il Cremlino: tra giugno e agosto, Mosca avrebbe conquistato 1'548 chilometri quadrati, perdendo 94'810 soldati. Si tratta di 1030 al giorno.

A Russian motorcyclist showed yet another "road of death" in Donetsk region, which has become difficult to pass due to a large amount of destroyed vehicles. pic.twitter.com/EkI0avW9S7 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 29, 2025

Non c'è da stupirsi che Putin stia richiamando un numero record di 135'000 soldati di leva quest'autunno. In realtà non è permesso loro di essere impiegati in zone di guerra. Ma ci sono ripetute segnalazioni che le reclute sono costrette a presentarsi al fronte.

A Pokrovsk le truppe rimangono accerchiate

La mancanza di personale sta apparentemente costringendo il Cremlino a reclutare più uomini in Africa e in Medio Oriente. Secondo le sue stesse informazioni, l'Ucraina ha più di 100 soldati in cattività che non provengono dalla Russia, ma da altre 34 nazioni.

Le forze di Mosca stanno facendo progressi altrettanto lenti sul fronte. Il successo dei contrattacchi ucraini a Sumy ha portato al licenziamento del responsabile russo, il colonnello generale Alexandr Lapin.

Cockpit footage of a Ukrainian Air Force Su-27 Flanker launching a flock of GBU-39 SDB glide bombs towards a Russian target. pic.twitter.com/XzHTQGpMbo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2025

La situazione a est di Pokrovsk, dove gruppi di soldati russi sono accerchiati, rimane tesa. Maggiori informazioni nella galleria d'immagini.