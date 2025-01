Ecco un momento sorprendente tra Trump e Obama ai funerali di Carter

Barack Obama e Donald Trump si sono seduti l'uno accanto all'altro durante le esequie dell'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Ben Curtis/AP/dpa

Cinque presidenti americani e due momenti straordinari: giovedì gli Stati Uniti hanno dato l'ultimo saluto all'ex presidente Jimmy Carter, recentemente scomparso.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì si sono svolti a Washington i funerali di Stato dell'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, recentemente scomparso.

Tutti e cinque i presidenti degli Stati Uniti ancora in vita erano presenti alla cerimonia. Un curioso gesto è stato fatto tra Donald Trump e Barack Obama.

Nel frattempo, Joe Biden, che è ancora il presidente USA, ha avvertito che all'odio non dovrebbe mai essere offerto un rifugio sicuro. Mostra di più

Alla presenza di tutti gli ex presidenti degli Stati Uniti ancora in vita, Joe Biden ha reso omaggio al defunto Jimmy Carter durante i funerali di Stato nella Cattedrale nazionale di Washington.

Nel suo discorso, l'82enne ha affermato che l'amicizia con Carter gli ha insegnato che la forza del carattere vale più dei titoli o del potere. Ha inoltre denunciato l'abuso di potere e ha avvertito che esiste l'obbligo di non fornire un rifugio sicuro all'odio.

Biden ha parlato anche davanti al suo successore Donald Trump che, come gli altri successori di Carter, ha partecipato al momento di lutto nazionale.

Ed è successo qualcosa di quanto meno impensabile: il neopresidente degli Stati Uniti si è seduto accanto a Barack Obama e prima dell'inizio della funzione i due hanno chiacchierato.

Uno spezzone della trasmissione televisiva della CNN, che ha fatto il giro di X, mostra addirittura Obama che ride per un'osservazione apparentemente divertente del 76enne.

Trump makes Obama laugh. Wholesome.



pic.twitter.com/SUWiliLuxp — Tiffany Fong (@TiffanyFong_) January 9, 2025

C'è stato anche una sorta di sorprendente riavvicinamento tra Trump e il suo ex vicepresidente Mike Pence. Nonostante i pessimi rapporti tra i due, a quanto pare, sono stati convinti a stringersi la mano.

Per quanto riguarda gli altri ex presidenti presenti, Bill Clinton e George W. Bush erano seduti nella stessa fila di Trump e Obama, assieme alle loro mogli. Non c'era invece Michelle Obama. Biden e la sua vicepresidente Kamala Harris erano invece seduti in prima fila con i rispettivi partner.

Erano presenti anche altre celebrità politiche, tra cui il primo ministro uscente del Canada Justin Trudeau e il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Barack Obama e Donald Trump si sono seduti l'uno accanto all'altro durante le esequie dell'ex Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Ben Curtis/AP/dpa

Straordinaria amicizia tra rivali politici

L'ex presidente repubblicano degli Stati Uniti Gerald Ford, in carica immediatamente prima di Carter e sconfitto dal democratico nelle elezioni del 1976, ha lasciato un elogio funebre preparato per Carter dopo la sua morte nel 2006. Suo figlio Steven lo ha letto ad alta voce.

I due coltivarono una notevole amicizia dopo essere stati rivali durante la campagna elettorale, cosa impensabile nell'odierno panorama politico statunitense profondamente diviso.

Il discorso si è concluso con le parole: «Per quanto mi riguarda, Jimmy, non vedo l'ora di riunirmi con te, abbiamo molto di cui parlare».

Il nipote Jason Carter ha tenuto un discorso accanto alla bara dell'ex Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, che era avvolta da una bandiera statunitense. Ben Curtis/AP/dpa

Carter, lo ricordiamo, è morto il 29 dicembre all'età di 100 anni. Il democratico è stato alla Casa Bianca dal 1977 al 1981. Dopo i funerali di Stato, la bara è stata riportata nello Stato natale di Carter, ossia la Georgia, dove si svolgeranno i funerali in forma privata nella sua città natale, Plains.

I segni del dolore per la morte di Carter saranno visibili anche dopo giovedì. Biden ha ordinato di esporre le bandiere a lutto per 30 giorni. Le bandiere sventoleranno a mezz'asta anche il giorno del giuramento del suo successore Trump, anche se il repubblicano ha criticato pubblicamente questa decisione.