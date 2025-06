Un treno regionale fra Romont e Bulle, nel canton Friburgo. Keystone

L'anno scorso quasi il 95% dei treni e il 90% degli autobus regionali in Svizzera sono stati puntuali.

Keystone-SDA SDA

In orario sono risultati soprattutto i collegamenti nelle regioni extraurbane, emerge dall'ultimo rapporto sul tema pubblicato oggi dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Nel 2024 le condizioni di viaggio degli utenti del trasporto pubblico regionale sono state complessivamente buone, si afferma nella relazione. I rilevamenti condotti evidenziano che la qualità continua a migliorare, soprattutto per quanto riguarda la pulizia.

I passi avanti più marcati sono stati registrati alle fermate, in termini di pulizia, assenza di danni e informazioni ai clienti. Solo i risultati relativi alla buona funzionalità della dotazione hanno subito un forte calo, a causa di un difetto nell'adattamento del software dei distributori automatici di biglietti.

Il 94,8% dei treni e l'89,8% degli autobus regionali è giunto a destinazione in orario, ossia con meno di tre minuti di ritardo. Quelli nelle regioni rurali e di montagna restano i più puntuali e lo stesso vale per i treni suburbani (RER/S-Bahn). Diretti e RegioExpress, così come autobus suburbani, sono invece in calo di affidabilità.

Entrando nel dettaglio per quanto riguarda i treni, nel 2023 sei cantoni non rientravano nello standard minimo alla voce puntualità. L'anno scorso ne sono restati quattro, ovvero Grigioni, Zugo, Vallese e Vaud.

Per gli autobus, i cantoni sotto gli standard sono passati da undici a dieci, e fra questi vi è anche il Ticino. Gli altri sono Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, Turgovia, Vaud e Vallese.