Ambiente Nessun consenso sul trattato mondiale sulla plastica, Svizzera delusa

SDA

15.8.2025 - 07:54

Nonostante il fallimento, "i nostri sforzi non possono fermarsi", ha sottolineato l'ambasciatore svizzero Felix Wertli. Tuttavia, dopo tre anni di negoziati in diverse riunioni, ora è necessaria "una pausa" per decidere il futuro approccio. (Immagine d'archivio del 5 agosto)
Nonostante il fallimento, "i nostri sforzi non possono fermarsi", ha sottolineato l'ambasciatore svizzero Felix Wertli. Tuttavia, dopo tre anni di negoziati in diverse riunioni, ora è necessaria "una pausa" per decidere il futuro approccio. (Immagine d'archivio del 5 agosto)
Keystone

I 185 paesi riuniti a Ginevra per mettere a punto il primo trattato internazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica non sono riusciti a «raggiungere un consenso», hanno reso noto stamani i delegati di India e Uruguay.

Keystone-SDA

15.08.2025, 07:54

15.08.2025, 09:21

Presentato nella notte, il nuovo testo di compromesso conteneva ancora più di un centinaio di punti da chiarire, dopo dieci giorni di intense trattative, ed i capi delle delegazioni riuniti in sessione informale non hanno trovato un accordo.

La «delusione» della Svizzera

Stamani, davanti alle delegazioni degli altri Stati, il capo negoziatore elvetico Felix Wertli ha espresso «delusione» e chiesto una «pausa» per riflettere sul seguito dei negoziati.

«È un momento difficile», ha ammesso il capo della divisione affari internazionali dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). «Non è stato per mancanza di impegno», ha aggiunto, mentre molti paesi hanno criticato il presidente dei negoziati Luis Vayas Valdivieso.

«Abbiamo ottenuto progressi», ha affermato l'ambasciatore. «Ma mancavano i passi significativi necessari» per un trattato che potesse contrastare l'inquinamento da plastica.

Nonostante il fallimento, «i nostri sforzi non possono fermarsi», ha sottolineato Wertli. Tuttavia, dopo tre anni di negoziati in diverse riunioni, ora è necessaria «una pausa» per decidere il futuro approccio.

Il consigliere federale Albert Rösti, capo del Dipartimento federale dell'ambiente (DATEC), è venuto in aiuto alla delegazione svizzera mercoledì sera e ieri per cercare di raggiungere un accordo. Ha moltiplicato gli incontri con i suoi omologhi a Ginevra e partecipato a riunioni in piccoli gruppi.

