Non c'è pace per Zaporizhzhia, bersaglio costante dei droni russi. Keystone

Ancora attacchi russi stanotte contro Zaporizhzhia. Droni hanno colpito la località causando tre feriti. Lo ha fatto sapere il capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov, riportato da Rbc Ukraine su Telegram.

Keystone-SDA SDA

Almeno 13 condomini sono stati danneggiati. Gli operatori dei servizi pubblici al momento stanno lavorando sui luoghi della distruzione e gli specialisti delle amministrazioni distrettuali stanno esaminando l'area per registrare tutti i danni.

Frattanto, il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha dichiarato che stanotte due droni in rotta verso la capitale sono stati distrutti dal sistema di difesa aerea. Sempre a Mosca, nella notte un'auto è esplosa nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Due agenti della polizia stradale sono rimasti feriti. E' quanto scrive Rbc Ukraine citando fonti russe sui social media.