  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Tre feriti a Zaporizhzhia dopo l'attacco dei droni russi

SDA

24.12.2025 - 07:06

Non c'è pace per Zaporizhzhia, bersaglio costante dei droni russi.
Non c'è pace per Zaporizhzhia, bersaglio costante dei droni russi.
Keystone

Ancora attacchi russi stanotte contro Zaporizhzhia. Droni hanno colpito la località causando tre feriti. Lo ha fatto sapere il capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov, riportato da Rbc Ukraine su Telegram.

Keystone-SDA

24.12.2025, 07:06

24.12.2025, 08:46

Almeno 13 condomini sono stati danneggiati. Gli operatori dei servizi pubblici al momento stanno lavorando sui luoghi della distruzione e gli specialisti delle amministrazioni distrettuali stanno esaminando l'area per registrare tutti i danni.

Frattanto, il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha dichiarato che stanotte due droni in rotta verso la capitale sono stati distrutti dal sistema di difesa aerea. Sempre a Mosca, nella notte un'auto è esplosa nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Due agenti della polizia stradale sono rimasti feriti. E' quanto scrive Rbc Ukraine citando fonti russe sui social media.

I più letti

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
La star del surf sfugge alla morte a Nazaré: «L'onda sembrava così bella»
L'astrologa: «I Leone stanno vivendo una svolta»
Automobilista spara contro la squadra ciclistica italiana: «Paura, shock e sgomento»

Guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Putin lancia l'offensiva di Natale: 30 missili e 650 droni su 13 regioni ucraine

Guerra in UcrainaPutin lancia l'offensiva di Natale: 30 missili e 650 droni su 13 regioni ucraine

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Massiccio attacco russo, con 30 missili e 650 droni»

Guerra in UcrainaZelensky: «Massiccio attacco russo, con 30 missili e 650 droni»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Kiev: il piano di pace non prevede che l'Ucraina rinunci alla Nato

Guerra in UcrainaKiev: il piano di pace non prevede che l'Ucraina rinunci alla Nato

Settore tecnologico. USA sanzionano cinque personalità europee

Settore tecnologicoUSA sanzionano cinque personalità europee

Incidente in cielo?. Precipita in Turchia l'aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico

Incidente in cielo?Precipita in Turchia l'aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico