  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Tre nuovi sondaggi danno il gradimento di Trump sempre più in calo

SDA

22.4.2026 - 19:42

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Keystone

Tre nuovi sondaggi indicano che il consenso pubblico sulla gestione da parte di Donald Trump dell'economia, dell'immigrazione e del conflitto con l'Iran continua ad essere in calo.

Keystone-SDA

22.04.2026, 19:42

22.04.2026, 19:50

Le rilevazioni di Reuters-Ipsos, Strength in Numbers-Verasight e AP-NORC dicono che il tasso di approvazione del presidente americano si attesta intorno alla fascia medio-bassa del 30%, rispettivamente al 36%, 35% e 33%, valori che si avvicinano ai suoi minimi storici.

In particolare, 7 americani su 10 ritengono che l'economia sia in difficoltà e che il Paese stia andando nella direzione sbagliata.

Soltanto il 23% approva il modo in cui il presidente sta affrontando la questione del costo della vita, mentre il 76% esprime disapprovazione.

I più letti

Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, senza filtri: «Via di casa a 17 anni, niente tiara»
Sopravvissuto al rogo di Capodanno, ora firma il primo contratto da professionista
Odermatt, Holdener, Brignone e non solo: ecco come trascorrono le vacanze i campioni di sci
Le stelle della Nazionale rompono il silenzio sul licenziamento di Fischer
«Ci abbassano le mutandine»: le mamme raccontano gli abusi nelle scuole di Parigi

Altre notizie

Gran Bretagna. Si moltiplicano i malumori nel Labour contro Starmer per il caso Mandelson

Gran BretagnaSi moltiplicano i malumori nel Labour contro Starmer per il caso Mandelson

Ticker Medio Oriente. Teheran ribadisce: «Non si può riaprire Hormuz finché dura blocco degli USA» - Trump prolunga il cessate il fuoco

Ticker Medio OrienteTeheran ribadisce: «Non si può riaprire Hormuz finché dura blocco degli USA» - Trump prolunga il cessate il fuoco

Vertice imminente. L'UE si riunisce a Cipro, mentre cresce l'allarme Hormuz: «Se non riapre serve un piano»

Vertice imminenteL'UE si riunisce a Cipro, mentre cresce l'allarme Hormuz: «Se non riapre serve un piano»