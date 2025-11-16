  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Tre palestinesi uccisi da un attacco aereo a Khan Yunis

SDA

16.11.2025 - 10:44

C'era una volta Khan Younis, località nella striscia di Gaza oggetto anche oggi di attacchi da parte delle forze israeliane.
C'era una volta Khan Younis, località nella striscia di Gaza oggetto anche oggi di attacchi da parte delle forze israeliane.
Keystone

Tre palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira la parte orientale di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, «in violazione dell'accordo di cessate il fuoco». Lo scrive l'agenzia palestinese Wafa.

Keystone-SDA

16.11.2025, 10:44

16.11.2025, 10:50

Secondo fonti mediche locali, i corpi delle tre vittime rimaste uccise nel bombardamento israeliano della città di Bani Suheila, a est di Khan Yunis, sono stati trasportati al Complesso Medico Nasser.

Dalle prime ore di domenica mattina l'esercito israeliano ha effettuato demolizioni di edifici nella parte settentrionale di Rafah, sempre a sud dell'enclave, accompagnate da intensi colpi d'arma da fuoco da parte di elicotteri da combattimento israeliani a est di Khan Yunis.

«Non ci sarà uno stato palestinese»

Intanto, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato su X che Israele non accetterà la creazione di uno Stato palestinese e che le Forze di Difesa israeliane manterranno la loro presenza nelle zone strategiche a Gaza ma anche altrove.

«La politica di Israele è chiara: non ci sarà uno Stato palestinese. Le Forze di Difesa israeliane rimarranno sul Monte Hermon e nella zona di sicurezza. Gaza sarà smilitarizzata fino all'ultimo tunnel e Hamas sarà disarmata nell'area gialla dalle forze di difesa israeliane» e, nel resto della Striscia, «dalla forza internazionale o dall'Idf», ha detto Katz.

I più letti

700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera
La Svizzera batte la Svezia con una grande prestazione corale, ma c'è un bocciato
Scandalo Epstein: «C'è differenza tra una 15enne e una bimba di 5 anni»
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
Super-truffa degli SMS: ecco come una rete cinese ruba soldi in tutto il mondo

La guerra in Medio Oiente

Medio Oriente. Mosca sfida Trump su Gaza presentando un piano all'Onu con l'appoggio della Cina

Medio OrienteMosca sfida Trump su Gaza presentando un piano all'Onu con l'appoggio della Cina

Medio Oriente. Raid dei coloni e moschea bruciata in Cisgiordania, cresce la pressione su Israele

Medio OrienteRaid dei coloni e moschea bruciata in Cisgiordania, cresce la pressione su Israele

Israele. Trump chiede la grazia per Netanyahu, il presidente Herzog risponde con cautela

IsraeleTrump chiede la grazia per Netanyahu, il presidente Herzog risponde con cautela

Altre notizie

Nessun progresso. Negoziati in stallo al giro di boa della Cop30

Nessun progressoNegoziati in stallo al giro di boa della Cop30

Medio Oriente. Quasi 4 mila bambini di Gaza attendono l'evacuazione per cure urgenti

Medio OrienteQuasi 4 mila bambini di Gaza attendono l'evacuazione per cure urgenti

Vuole miliardi di risarcimento. «In settimana presento la denuncia»: ecco il riassunto della faida fra Donald Trump e la BBC

Vuole miliardi di risarcimento«In settimana presento la denuncia»: ecco il riassunto della faida fra Donald Trump e la BBC