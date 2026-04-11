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Guerra in Ucraina Tregua in vigore in Ucraina, ma filorussi denunciano violazioni

SDA

11.4.2026 - 17:11

Il cessate il fuoco annunciato dal presidente russo Vladimir Putin in occasione della Pasqua è iniziato alle 15 svizzere e durerà fino alla 23 di domenica
Il cessate il fuoco annunciato dal presidente russo Vladimir Putin in occasione della Pasqua è iniziato alle 15 svizzere e durerà fino alla 23 di domenica
Keystone

Scattata la tregua di Pasqua in Ucraina, ma le forze di Kiev l'avrebbero già violata colpendo con un drone la città di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson occupata dai russi.

Keystone-SDA

11.04.2026, 17:11

11.04.2026, 17:19

Lo scrive l'agenzia Tass citando il capo filorusso ad interim del distretto urbano di Nova Kakhovka, Volodymyr Ohanesov.

«Tre auto e un'abitazione sono state danneggiate. Una persona è rimasta ferita. Sono stati individuati e neutralizzati tre droni con ordigni inesplosi», ha scritto sull'app Max. Il cessate il fuoco annunciato dal presidente russo Vladimir Putin in occasione della Pasqua è iniziato alle 16 ora di Mosca (le 15.00 svizzere) e durerà fino a mezzanotte di domenica.

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