Per gran parte della giornata sono continuati i raid. KEYSTONE/Ukrainian Emergency Service via AP

La tregua unilaterale proclamata da Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo non si è ancora concretizzata, anche se gli attacchi reciproci sono diminuiti notevolmente di intensità.

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Per gran parte della giornata sono continuati i raid con i droni, decine dei quali sono volati ancora verso la capitale russa, dove domani è in programma la tradizionale parata sulla Piazza Rossa.

E il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, ha ribadito il monito lanciato nei giorni scorsi: se verrà attaccata la sfilata, la Russia colpirà Kiev «senza pietà».

Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di essere stata la prima a non rispettare la tregua. «Da parte russa, non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte», ha affermato il presidente ucraino.

Secondo l'Aeronautica di Kiev, i russi hanno lanciato 67 droni d'attacco a lunga distanza contro l'Ucraina, comunque il numero più basso da un mese a questa parte.

Una risposta «simmetrica» alle violazioni ucraine

Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha assicurato di avere solo risposto «in modo simmetrico» alle «violazioni» ucraine, affermando che a partire dall'entrata in vigore della tregua, alla mezzanotte tra giovedì e venerdì, oltre 400 droni ucraini sono stati intercettati su varie regioni russe.

Tredici aeroporti nel sud della Russia sono stati temporaneamente chiusi al traffico dopo che un drone aveva colpito un edificio del controllo del traffico aereo a Rostov sul Don.

Inoltre, secondo le autorità filorusse locali, un uomo e sua figlia di 15 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni ucraini nella parte della regione di Kherson occupata dalle truppe di Mosca.

Mosca denuncia una «minaccia terroristica»

Sono intanto continuate le intercettazioni di droni ucraini che volavano verso la capitale russa, portando il totale a quasi un centinaio nei giorni di giovedì e venerdì, secondo il sindaco Serghei Sobyanin.

Giovedì Zelensky aveva avvertito gli ospiti stranieri – tra i quali il premier slovacco Robert Fico – che era meglio per loro non presenziare alla parata sulla Piazza Rossa.

Mosca ha reagito denunciando una «minaccia terroristica» da parte del presidente ucraino e avvertendo che se ci sarà un attacco alla sfilata, reagirà con un «raid missilistico massiccio» su Kiev.

«Voglio dirlo in tutta franchezza e con piena responsabilità – ha affermato Lavrov –. Se i nazisti che attualmente hanno una rinascita in Occidente attraverso l'Ucraina, faranno questo, per loro non ci sarà alcuna pietà».

Secondo il ministro degli Esteri, mentre la Russia «celebra l'eroismo sacro della vittoria sul nazismo, questo stesso nazismo sta alzando la testa», e «molti, senza alcuna remora, chiedono di ripetere l'esperienza di Hitler e dei suoi seguaci e di preparare un altro attacco alla Russia con l'obiettivo dichiarato di infliggerle una sconfitta strategica».

«Dopo 81 anni siamo di nuovo costretti a fermare il male»

Da parte sua, il presidente Vladimir Putin ha sottolineato che, nella loro ultima conversazione telefonica, il 29 aprile, lui e Donald Trump hanno ricordato come «abbiamo combattuto insieme il nazismo e abbiamo vinto insieme».

Diametralmente opposta la lettura di Zelensky, il cui Paese festeggia l'8 maggio la vittoria nella Seconda guerra mondiale. «Dopo 81 anni siamo di nuovo costretti a fermare il male», ha dichiarato il leader ucraino, definendo l'ideologia della Russia di oggi come «una versione aggiornata del nazismo».

Intanto si torna a parlare timidamente di negoziati, dopo che l'attività di mediatore degli Usa è passata in secondo piano a partire dall'inizio della nuova guerra nel Golfo Persico.

Zelensky ha detto di aspettarsi una visita di rappresentanti del presidente Donald Trump a Kiev «a cavallo tra primavera e estate», dopo una missione ieri negli Stati Uniti del negoziatore ucraino Rustem Umerov.

Prove di dialogo difficili

«Restiamo pronti a fare da mediatori ma non vogliamo perdere tempo se gli sforzi non vanno avanti», ha tuttavia avvertito da Roma il segretario di Stato Marco Rubio.

Giovedì il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, aveva ipotizzato l'apertura di un dialogo tra la Ue e la Russia «per la sicurezza e l'architettura della futura pace».

«Saremo pronti ad andare avanti nel dialogo nella misura in cui gli europei lo saranno – ha risposto il portavoce del Cremlino, Dmitry –. Ma, come è stato ripetutamente affermato dal presidente Putin, dopo la posizione assunta dagli europei, non saremo noi ad iniziare tali contatti».

Trump annuncia tre giorni di tregua

«Sono lieto di annunciare che vi sarà un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina», ha scritto su Truth intanto il presidente americano aggiungendo che la tregua prevede anche lo scambio di 1'000 prigionieri a Paese.

Il tycoon ha rivendicato di aver chiesto personalmente a Putin e a Zelensky di attuare il cessate il fuoco.

«Si spera che questo segni l'inizio della fine di una guerra lunghissima, letale e aspramente combattuta. Proseguono i colloqui volti a porre fine a questo conflitto di vasta portata, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale e, giorno dopo giorno, ci stiamo avvicinando sempre più a tale obiettivo», ha concluso Trump.