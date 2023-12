Il sistema di difesa aerea di Israele ha intercettato un missile lanciato dalla Striscia di Gaza Keystone

L'esercito israeliano ha annunciato sul proprio canale Telegram la ripresa dei combattimenti nella Striscia di Gaza.

«Hamas ha violato la pausa operativa e ha sparato verso il territorio israeliano. L'Idf ha ripreso i combattimenti contro i terroristi di Hamas», afferma l'annuncio. In precedenza l'esercito israeliano aveva annunciato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato un lancio proveniente dalla Striscia di Gaza.

Nessun annuncio ufficiale è giunto in nottata da Hamas o da Israele e, dunque, alle 7 locali (le 6 in Svizzera) la tregua del conflitto in Medio Oriente è scaduta.

Intanto i media israeliani hanno diffuso i nomi dei sei ostaggi israeliani rilasciati ieri sera da Hamas: si tratta di cinque donne e un ragazzo 18enne.

Israele: attacchi aerei contro obiettivi di Hamas a Gaza

L'esercito israeliano sta conducendo una serie di attacchi aerei contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza questa mattina, ha dichiarato il portavoce dell'esercito.

L'Idf afferma che diversi razzi sono stati lanciati da Gaza poco prima delle 7 del mattino (ora locale), facendo scattare le sirene nella comunità meridionale di Holit. Diversi altri lanci da Gaza sono arrivati intorno alle 6 del mattino.

Secondo fonti di Hamas, gli attacchi aerei israeliani hanno colpito il sud di Gaza, compresa la comunità di Abassan, a est della città di Khan Younis.

Il ministero della Sanità, gestito da Hamas, afferma che tre persone sono state uccise in raid aerei israeliani a Rafah, nel sud della Striscia, come riportano i media israeliani. Altri attacchi avrebbero colpito la città di Al-Karara, a nord di Khan Yunis.

L'ufficio governativo per le comunicazioni di Gaza, un ente gestito da Hamas, ha accusato «la comunità internazionale di essere responsabile della continuazione della guerra a Gaza».

Secondo fonti di Doha, i colloqui per la tregua a Gaza tra i mediatori del Qatar e dell'Egitto «continuano», nonostante siano ripresi i combattimenti.

SDA