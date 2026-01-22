  1. Clienti privati
Nella regione di Murcia Treno contro gru, diversi feriti in un nuovo incidente ferroviario in Spagna

SDA

22.1.2026 - 13:15

Continua la settimana nera per i trasporti ferroviari in Spagna. (foto d'archivio)
Continua la settimana nera per i trasporti ferroviari in Spagna. (foto d'archivio)
Keystone

Un nuovo incidente ferroviario è avvenuto stamattina in Spagna sulla linea locale Cartagena-Los Nietos, nella regione meridionale di Murcia.

Keystone-SDA

22.01.2026, 13:15

22.01.2026, 13:54

Secondo le prime informazioni, riferite dall'emittente pubblica Tve, un treno dei trasporti regionali Feve si è scontrato con una gru nella località di Alumbre.

Vari passeggeri sarebbero rimasti feriti in maniera lieve, anche se ancora non si conosce il numero delle persone coinvolte nell'incidente, secondo i servizi di emergenza citati dall'emittente. Si tratta del quarto incidente ferroviario in quattro giorni in Spagna.

