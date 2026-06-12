GiustiziaCondannato a 30 anni l'ex presidente Yoon per l'invio droni in Corea del Nord
SDA
12.6.2026 - 07:15
Un tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Suk Yeol a 30 anni di carcere con l'accusa di aver ordinato infiltrazioni di droni in Corea del Nord e creare una base per la sua dichiarazione della legge marziale nel dicembre 2024. Lo riporta Yonhap.
Keystone-SDA
12.06.2026, 07:15
12.06.2026, 07:37
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Il team del procuratore speciale Cho Eun-suk aveva chiesto una pena detentiva di 30 anni per Yoon con l'accusa, tra le altre, di aver favorito il nemico, accusandolo di aver ordinato i voli nell'ottobre 2024 per provocare Pyongyang e usarli come pretesto per la sua dichiarazione della legge marziale del 3 dicembre