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Giustizia Condannato a 30 anni l'ex presidente Yoon per l'invio droni in Corea del Nord

SDA

12.6.2026 - 07:15

L'ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol all'inizio del processo. (foto del 12 maggio 2025)
L'ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol all'inizio del processo. (foto del 12 maggio 2025)
Keystone

Un tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Suk Yeol a 30 anni di carcere con l'accusa di aver ordinato infiltrazioni di droni in Corea del Nord e creare una base per la sua dichiarazione della legge marziale nel dicembre 2024. Lo riporta Yonhap.

Keystone-SDA

12.06.2026, 07:15

12.06.2026, 07:37

Il team del procuratore speciale Cho Eun-suk aveva chiesto una pena detentiva di 30 anni per Yoon con l'accusa, tra le altre, di aver favorito il nemico, accusandolo di aver ordinato i voli nell'ottobre 2024 per provocare Pyongyang e usarli come pretesto per la sua dichiarazione della legge marziale del 3 dicembre

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