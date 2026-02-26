È una grande vittoria per la democrazia, ha commentato la leader dell'AfD Alice Weidel. Keystone

L'Ufficio federale per la protezione della costituzione (BfV), cioè i servizi segreti interni tedeschi, non può classificare e trattare il partito Alternative für Deutschland (AfD) come un'organizzazione di estrema destra riconosciuta.

Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo di Colonia, secondo cui l'agenzia federale deve attendere l'esito di un procedimento principale in tal senso. Lo riporta il quotidiano Die Zeit.

Con questa decisione, il tribunale ha sostanzialmente accolto un ricorso presentato dall'Afd. Al BfV è temporaneamente vietato anche annunciare pubblicamente tale classificazione.

Secondo il tribunale, sebbene vi sia sufficiente certezza che all'interno dell'AfD vengano perseguiti sforzi diretti contro l'ordinamento fondamentale liberale e democratico, il partito «non è strutturato in modo tale da far concludere che, sulla base del suo quadro generale, si possa stabilire una tendenza fondamentale anticostituzionale».

A maggio 2025 – ricorda il quotidiano tedesco – il BfV aveva annunciato di aver elevato la classificazione dell'AfD da organizzazione sospetta di estrema destra a organizzazione di estrema destra riconosciuta, sottolineando che il sospetto che il partito perseguisse obiettivi contrari all'ordine democratico era stato confermato e, per certi aspetti, consolidatosi in certezza.

Dopo che l'AfD aveva presentato un ricorso d'urgenza contro questa decisione, il BfV aveva inizialmente emesso un cosiddetto «accordo di standstill» con il quale si impegnava ad astenersi, per il momento, dal descrivere pubblicamente l'AfD come un'organizzazione di estrema destra dichiarata.

La sentenza ora emessa costituisce la decisione di questo procedimento preliminare. Può essere impugnata presso il tribunale di grado superiore, il Tribunale amministrativo superiore della Renania Settentrionale-Vestfalia. Oltre a quello preliminare, è in corso anche un procedimento principale.

«Non solo l'Ufficio federale per la protezione della costituzione non può più classificare l'AfD come 'estremista di destra confermato', ma la sentenza del Tribunale amministrativo di Colonia ha anche indirettamente posto fine ai fanatici del divieto. Una grande vittoria non solo per l'AfD, ma anche per la democrazia e lo Stato di diritto!», ha commentato su X la leader della formazione, Alice Weidel.