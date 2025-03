Gli Usa potrebbero aumentare i dazi anche sulle importazioni di farmaci. Keystone

Gli Stati Uniti annunceranno «a breve» dazi sui prodotti farmaceutici. Lo ha affermato Donald Trump senza sbilanciarsi sull'ammontare delle tariffe.

Keystone-SDA SDA

A chi gli chiedeva se saranno del 15%, il presidente ha risposto: «Stiamo valutando l'ammontare che sarà abbastanza per portare nel paese i farmaci e le società farmaceutiche. Non vogliamo più dover dipendere da altri paesi come durante il Covid», ha osservato Trump.

Nel frattempo, l'amministrazione Trump ha perso il funzionario più alto in grado per i vaccini della Food and Drug Administration (Fda). Stando al Wall Street Journal, Peter Marks si è dimesso dopo che gli è stato dato un ultimatum: lasciare volontariamente o essere licenziato.

Marks ha avuto un ruolo chiave nell'Operazione Warp Speed lanciata dalla prima amministrazione Trump per sviluppare i vaccini contro il Covid. «È chiaro che il ministro» della Sanità «non vuole la verità e la trasparenza», ha scritto Marks nella sua lettera di dimissioni riferendosi a Robert F. Kennedy Jr.