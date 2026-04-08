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Medio Oriente Trump: «Dazi del 50% sui prodotti statunitensi per chi fornisce armi all'Iran»

SDA

8.4.2026 - 14:46

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Keystone

«Un Paese che fornisce armi militari all'Iran sarà immediatamente soggetto a un dazio del 50% su tutti i beni venduti agli Stati Uniti d'America, con effetto immediato. Non ci saranno esclusioni o esenzioni!». Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Keystone-SDA

08.04.2026, 14:46

08.04.2026, 14:52

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«Gli Stati Uniti collaboreranno strettamente con l'Iran che, a nostro avviso, ha attraversato un cambiamento di regime che si rivelerà molto produttivo! Non ci sarà alcun arricchimento dell'uranio e gli Stati Uniti, in collaborazione con l'Iran, dissotterreranno e rimuoveranno tutta la «polvere» nucleare (dei bombardieri B-2) sepolta in profondità. Questa è, ed è stata, sotto stretta sorveglianza satellitare (Space Force!). Nulla è stato toccato dalla data dell'attacco», sottolinea Trump su Truth.

«Stiamo, e continueremo a discutere con l'Iran di una riduzione delle tariffe e delle sanzioni. Molti dei 15 punti sono già stati concordati. Grazie per l'attenzione che ci avete dedicato», prosegue Trump su Truth.

Il presidente degli Stati Uniti in una conversazione telefonica con Sky News aveva affermato di ritenere l'accordo «buono», ma aveva aggiunto che se non dovesse risultare efficace gli Stati Uniti sarebbero pronti a tornare in guerra: «Ci torneremmo subito, con estrema facilità», aveva affermato ha affermato.

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