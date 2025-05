Donald Trump con Ahmed al-Sharaa. Keystone

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un incontro a Riad ha chiesto al presidente siriano Ahmed al-Sharaa (al Jolani) di normalizzare i rapporti con Israele.

Keystone-SDA SDA

Nel primo colloquio con un leader siriano in 25 anni, Trump ha chiesto ad al-Sharaa di deportare i «terroristi palestinesi», di «firmare gli Accordi di Abramo con Israele» e di «assumersi la responsabilità dei centri di detenzione dell'Isis nel nord-est», dice una nota della Casa Bianca.

Nell'incontro il nuovo leader della Siria ha espresso la speranza che il suo Paese «svolga un ruolo critico nel facilitare il commercio tra l'Est e l'Ovest ed ha invitato le società americane ad investire nel petrolio e nel gas in Siria», rende noto la Casa Bianca con una dichiarazione. Al-Sharaa ha «ringraziato il presidente Trump, il principe saudita e il presidente Erdogan» per aver reso possibile il colloquio, all'indomani dell'annuncio di Trump riguardo alla revoca delle sanzioni a Damasco.

Al-Sharra ha inoltre «riconosciuto la significativa opportunità presentata dagli iraniani che hanno lasciato la Siria e i comuni interessi con gli Usa nell'anti-terrorismo e nell'eliminare le armi chimiche». «Il presidente siriano ha poi confermato il suo impegno per l'accordo di disimpegno» firmato nel 1974 tra Siria e Israele, si legge ancora nella dichiarazione.