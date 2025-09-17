Oggi da re CarloTrump a Londra, al via la seconda visita di Stato in Gran Bretagna
17.9.2025 - 07:00
Donald Trump è atterrato ieri sera a Londra a bordo dell'Air Force One, con la first lady Melania, per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun leader nella storia britannica moderna.
Ad accoglierlo, diplomatici, autorità e dignitari di corte.
Oggi il cerimoniale prevede la ricezione solenne al Castello di Windsor da parte di re Carlo III (che ieri il presidente americano ha elogiato come «un mio amico» e «un gentleman elegante»).
Ma sono attese pure proteste a distanza contro di lui a Londra. Giovedì, il vertice politico col premier Keir Starmer.