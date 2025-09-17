  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Oggi da re Carlo Trump a Londra, al via la seconda visita di Stato in Gran Bretagna

SDA

17.9.2025 - 07:00

Donald Trump e la moglie Melania al loro arrivo a Londra
Donald Trump e la moglie Melania al loro arrivo a Londra
Keystone

Donald Trump è atterrato ieri sera a Londra a bordo dell'Air Force One, con la first lady Melania, per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun leader nella storia britannica moderna.

Keystone-SDA

17.09.2025, 07:00

17.09.2025, 07:32

Ad accoglierlo, diplomatici, autorità e dignitari di corte.

Oggi il cerimoniale prevede la ricezione solenne al Castello di Windsor da parte di re Carlo III (che ieri il presidente americano ha elogiato come «un mio amico» e «un gentleman elegante»).

Ma sono attese pure proteste a distanza contro di lui a Londra. Giovedì, il vertice politico col premier Keir Starmer.

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Tre suore lasciano la casa di riposo e tornano al convento: «Sempre ubbidienti, ma questo è troppo»
Giorgia ai «Tim Music Awards» con una ferita sulla fronte, ecco cosa le è successo

Altre notizie

Russia. La vedova di Navalny rivela: «Mio marito è stato avvelenato»

RussiaLa vedova di Navalny rivela: «Mio marito è stato avvelenato»

Conflitti. Il Papa: «Sono vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili»

ConflittiIl Papa: «Sono vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili»

Guerra in Medio Oriente. È iniziato l'assalto finale a Gaza city, Israele: «Vogliamo il controllo della città»

Guerra in Medio OrienteÈ iniziato l'assalto finale a Gaza city, Israele: «Vogliamo il controllo della città»