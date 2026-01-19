  1. Clienti privati
Nessun Premio Nobel Trump alla Norvegia: «Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace»

19.1.2026 - 10:26

Donald Trump è tornato ancora sulla vicenda del Premio Nobel non ricevuto.
Donald Trump è tornato ancora sulla vicenda del Premio Nobel non ricevuto.
«Considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace».

Lo scrive Donald Trump in una lettera al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Støre, rivelata da Sky News. «Anche se sarà sempre predominante, ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d'America», ha proseguito.

«La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti», afferma il tycoon riferendosi alla Groenlandia.

«Sappiamo solo – afferma Trump – che una barca è approdata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo barche che approdavano lì. Ho fatto per la Nato più di chiunque altro fin dalla sua fondazione, e ora la Nato faccia qualcosa per gli Stati Uniti. Il mondo non sarà sicuro se non avremo il controllo totale e completo della Groenlandia. Grazie!».

