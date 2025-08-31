  1. Clienti privati
Stati Uniti Trump accelera per ribattezzare il Pentagono: sarà il «Dipartimento di guerra»

SDA

31.8.2025 - 19:59

Donald J Trump
Donald J Trump
KEYSTONE

Donald Trump sembra voler accelerare per rinominare il Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra, rispolverando una dicitura utilizzata l'ultima volta nel 1947.

Keystone-SDA

31.08.2025, 19:59

Il ripristino del nome abbandonato del più grande dipartimento del governo Usa potrebbe essere effettuato tramite un atto del Congresso, ma la Casa Bianca sta valutando altre strade per apportare il cambiamento, secondo una fonte del Wall Street Journal.

Trump ha ripetutamente proposto l'idea da quando è entrato in carica. «Come Dipartimento della Guerra, abbiamo vinto tutto. Abbiamo vinto tutto», ha detto Trump lunedi' scorso, riferendosi alle guerre combattute prima della creazione del Dipartimento della Difesa dopo la Seconda Guerra Mondiale.

«Penso che dovremo tornare a quel nome», ha aggiunto. Il Pentagono ha iniziato a elaborare proposte legislative per apportare il cambiamento nelle prime settimane del secondo mandato di Trump, secondo un ex funzionario.

Un'idea era quella di chiedere al Congresso l'autorità di ripristinare il nome precedente in caso di emergenza nazionale, ripristinando al contempo il titolo di segretario della Guerra per il massimo funzionario civile del dipartimento, ha affermato la stessa fonte.

Il vecchio nome «ha un suono più forte», ha detto Trump lunedì, aggiungendo che il cambiamento verrà apportato «nel corso della prossima settimana circa».

