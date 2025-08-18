Trump a Zelensky: «Un cessate il fuoco non serve». Riunione con i leader europei. Ecco cosa è trapelato

L'incontro alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei sda

Un faccia a faccia che potrebbe valere per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky un deciso passo in avanti verso la fine delle ostilità. Alla Casa Bianca Zelensky si è presentato consapevole che per il presidente statunitense Donald Trump la responsabilità della pace grava solo sulle sue spalle. E, per il tycoon, può essere raggiunta anche senza un cessate il fuoco. Al via la riunione con i leader europei

«Non è necessario. Un'intesa si può raggiungere mentre si combatte», ha detto Trump, rassicurando comunque Zelensky e gli europei sul coinvolgimento americano nelle garanzie di sicurezza a Kiev, senza escludere la possibile presenza in futuro anche di truppe statunitensi.

L'incontro fra l'inquilino della Casa Bianca e il leader ucraino è stato cordiale, niente a che vedere con l'agguato dell'ultima visita di Zelensky.

Trump lo ha accolto stavolta con una calorosa stretta di mano, gli ha messo la mano sulla spalla e, rispondendo a chi gli chiedeva quale fosse il suo messaggio per gli ucraini, ha risposto senza esitazione: «Li amiamo».

Il volto di Zelensky è apparso disteso e sorridente: per il vertice stavolta ha rinunciato al suo abbigliamento militare, presentandosi in giacca nel tentativo di non irritare Trump che in febbraio andò su tutte le furie per il suo look.

«La guerra finirà, non posso dire quando, ma finirà»

Nello Studio Ovale il clima davanti ai giornalisti è apparso disteso. Trump ha ribadito che il leader ucraino «può mettere fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera» e si è mostrato cautamente ottimista.

«La guerra finirà, non posso dire quando, ma finirà»: «Sono fiducioso che la risolveremo», ha osservato augurandosi una pace «duratura da subito». Sulle garanzie di sicurezza ha dato rassicurazioni: «L'Europa è in prima fila, ma noi li aiuteremo».

Un messaggio diretto ai leader del Vecchio Continente presenti alla Casa Bianca e compatti nel sostenere Zelensky: Macron, Starmer, Merz, Meloni, von der Leyen, Stubb e Rutte.

Tutti intenti ad assicurarsi che la Nato continui ad esistere. Anche perché la recente postura di Trump, che sembra essersi schierato con Putin dopo l'incontro in Alaska, li ha lasciati molti scossi. Il timore è che lo zar riesca nel suo obiettivo di dividere la Nato, obiettivo che coltiva da lungo tempo.

«Se tutto va bene avremo un trilaterale»

Il leader ucraino, seduto accanto a Trump, ha ascoltato attentamente le sue parole. Lo ha ringraziato dell'invito, ha ringraziato la first lady Melania per la lettera inviata a Putin. E ha consegnato al presidente americano una missiva di sua moglie, Olena Zelenska, indirizzata proprio a Melania.

Aprendo alla possibilità di nuove elezioni in Ucraina, Zelensky si è detto pronto anche a un trilaterale con Putin.

«Se tutto va bene oggi, avremo un trilaterale, e penso che ci saranno ragionevoli possibilità di porre fine alla guerra quando lo faremo», ha spiegato Trump riferendo che dopo gli incontri alla Casa Bianca con Zelensky e gli europei avrebbe chiamato Putin.

Addio alla Crimea, ma anche al Donbass?

Per la pace in Ucraina il presidente russo ha avanzato una serie di richieste, fra le quali il controllo del Donbass. Finora Zelensky si è opposto all'idea ma l'essere volato a Washington sembra dimostrare la sua disponibilità a parlare di scambio di territori.

Secondo Trump la via della pace per Kiev passa nel dire addio alla Crimea e nel rinunciare una volta per tutte alle ambizioni di adesione alla Nato. La «Russia non deve ottenere alcuna ricompensa per questa guerra. La guerra deve finire.

Ed è proprio Mosca che deve dire ‹basta›», ha risposto Zelensky sui social, notando come Putin con i suoi continui attacchi «umilia la pace». Le sirene d'allarme infatti hanno continuato a suonare a Kiev mentre i leader europei arrivavano alla Casa Bianca, mostrando come sul terreno lo scontro va avanti a prescindere da quello che accade a Washington.

In gioco non c'è solo l'Ucraina, ma l'Europa

Il primo ad arrivare è stato il segretario della Nato Mark Rutte, seguito dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dalla premier italiana Giorgia Meloni, dal primo ministro britannico Keir Starmer, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente della Finlandia Alexander Stubb – divenuto amico di Trump sui campi da golf – e dal residente francese Emmanuel Macron.

Una prova di forza per rassicurare Zelensky e cercare di capire da Trump i contorni esatti di quegli «accordi» di cui Putin ha parlato in conferenza stampa in Alaska.

Perché in gioco non c'è solo l'Ucraina, ma l'Europa.

Cosa si sa sulla riunione con i leader europei

Al via l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei.

Aprendo l'incontro con i leader europei Trump – seduto tra il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni – ha detto: «Cercheremo di organizzare un trilaterale e mettere fine a questa guerra».

In Alaska Vladimir Putin ha «accettato che l'Ucraina abbia garanzie di sicurezza», ha detto l'inquilino della Casa Bianca ai leader europei sottolineando che «ora discuteremo chi farà cosa».

«Dovremo discutere di un possibile scambio di territori e anche delle linee di contatto» tra Ucraina e Russia, ha poi detto Trump nell'incontro con i leader europei alla Casa Bianca.

«Oggi inizia una nuova fase»

Il fatto che gli Stati Uniti siano disposti a far parte delle garanzie di sicurezza è un «grande passo», ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ringraziando il presidente degli Stati Uniti di aver avviato il dialogo con il presidente russo Vladimir Putin.

«Oggi inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump e grazie allo stallo sul campo», ha detto la premier italiana Giorgia Meloni. «Discuteremo di garanzie per fare in modo che non succeda mai più», ha aggiunto.

I prossimi passi sono i più difficili

Prima del trilaterale tra Ucraina e Russia sotto l'egida degli Stati Uniti «serve un cessate il fuoco», ha da parte sua sottolineato il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante l'incontro alla casa Bianca.

«I prossimi passi sono i più difficili. Al prossimo meeting vogliamo vedere una tregua, non posso immaginare che possa avere luogo senza un cessate il fuoco. Lavoriamo su questo, proviamo a mettere pressione sulla Russia perché la credibilità dei nostri sforzi oggi dipendono almeno dal raggiungimento di una tregua», ha aggiunto Merz.

Una riunione a quattro con l'Europa dovrebbe seguire la trilaterale con Putin, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron puntualizzando che c'è bisogno di garanzie di sicurezza per assicurare la pace.