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New York Trump accolto da pesanti fischi al Madison Square Garden per la finale NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Ecco il video

SDA

9.6.2026 - 07:21

Trump fischiato al Madison Square Garden

Trump fischiato al Madison Square Garden

09.06.2026

Il presidente americano Donald Trump è stato accolto da pesanti fischi quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York.

Keystone-SDA

09.06.2026, 07:21

09.06.2026, 09:16

Il tycoon si apprestava ad assistere alla gara-3 delle Finals Nba tra i Knicks, la sua squadra, e i San Antonio Spurs.

I fischi sono finiti quando l'immagine di Trump, ripreso durante il saluto militare, è sparito dal maxischermo.

Secondo il resoconto del pool dei media al seguito della Casa Bianca e le foto diffuse, il tycoon era in compagnia, nella sua suite, di un gruppo di stretti collaboratori tra cui Dan Scavino, numero due dello staff, il proprietario dei Knicks e uno dei finanziatori della sua compagna elettorale James Dolan, il segretario agli Interni Doug Burgum, il segretario ai Trasporti Sean Duffy e la nipote del presidente, Kai Trump.

I New York Knicks hanno giocato avanti a una platea di celebrità: oltre al presidente Trump e al sindaco Zohran Mamdani, erano presenti Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Spike Lee, Ben Stiller, Tracy Morgan, Tina Fey, DJ Khaled, Derek Jeter, Eli Manning e Larry David.

Le immagini diffuse durante il prepartita mostravano che Chalamet, Stiller, Lee e Morgan erano tornati ai loro abituali posti del Celebrity Row, diventato uno dei simboli di questa cavalcata dei Knicks verso il titolo.

L'incontro è finito con una vittoria degli Spurs per 115 a 111. La serie si trova sul 2 a 1 per i Knicks.

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