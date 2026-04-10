JD Vance è responsabile della fine della guerra in Iran. ats

J.D. Vance non voleva la guerra in Iran. Il vicepresidente americano è ora incaricato di porvi fine. Inviato da Donald Trump, si recherà in Pakistan per avviare una sessione di negoziati con l'obiettivo di trasformare il fragilissimo cessate il fuoco di due settimane in un accordo di pace a lungo termine.

Agence France-Presse Gregoire Galley

L'ambizioso politico 41enne è così uscito da qualche settimana di tranquillità sulla guerra in Medio Oriente per assumere quello che è senza dubbio il ruolo più importante della sua giovane carriera.

Ben piazzato nella corsa alla successione di Donald Trump nelle elezioni del 2028, J.D. Vance rischia però di inciampare in un nodo diplomatico a Islamabad.

«Non riesco a pensare a nessun caso in cui il vicepresidente abbia già condotto negoziati ufficiali in questo modo», ha dichiarato all'AFP Aaron Wolf Mannes, docente dell'Università del Maryland. «È una cosa molto rischiosa da fare, ma potrebbe essere molto gratificante», ha aggiunto.

Il vicepresidente in una posizione delicata

Vance ha costruito la sua carriera politica su un convinto isolazionismo, deciso a non impegnare mai più gli Stati Uniti in una guerra all'estero, come quella in Iraq dove ha combattuto.

Si è trovato in una posizione delicata sin dall'inizio degli attacchi israelo-americani contro l'Iran, il 28 febbraio, evitando di parlare e riuscendo a essere lontano, in Ungheria, quando martedì è stato annunciato l'accordo di cessate il fuoco.

Il «New York Times» ha riportato che nelle settimane precedenti ai primi bombardamenti è stato una delle poche voci contrarie all'intervento americano con il presidente, ritenendo che potesse innescare una conflagrazione regionale e fratturare l'elettorato del tycoon.

«Un ruolo molto importante e centrale fin dall'inizio»

Adesso è al centro dello sforzo diplomatico per porre fine al conflitto con Teheran. «Sono stato molto al telefono», ha detto alla stampa mentre lasciava l'Ungheria.

Vance ha svolto «un ruolo molto importante e centrale» nelle discussioni, «fin dall'inizio», ha insistito la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt annunciando il suo arrivo a Islamabad sabato.

Il vicepresidente degli Stati Uniti sarà accompagnato in Pakistan dall'inviato Steve Witkoff e dal genero del presidente Jared Kushner, entrambi abituati a questo tipo di discussioni.

Non sempre così diplomatico

«Il presidente è ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo che porti a una pace duratura in Medio Oriente», ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly in un comunicato inviato all'AFP.

Gli iraniani potrebbero preferire Vance ad altri funzionari statunitensi: è stato più accomodante quando mercoledì ha detto che potrebbe esserci stato «un vero malinteso» da parte dell'Iran sull'inclusione o meno del Libano nel cessate il fuoco, mentre gli attacchi israeliani colpivano Beirut.

Ma non è sempre stato così diplomatico. Da sempre critico del sostegno americano all'Ucraina, è stato lui a scatenare un attacco su larga scala contro Volodymyr Zelensky durante una visita ufficiale del presidente ucraino alla Casa Bianca.

Questa settimana in Ungheria, in vista delle elezioni, ha preso le difese del suo alleato di destra Viktor Orban, attaccando le interferenze straniere nella politica ungherese.

Il duello per la successione di Trump

Vance sa anche svolgere un ruolo diplomatico più tradizionale, come dimostrano le recenti visite in Armenia e Azerbaigian.

Ma la sua posizione di vicepresidente è necessariamente delicata, stretta tra la vicinanza a Trump - che sostituirebbe immediatamente in caso di morte o improvvisa partenza - e la necessità di emanciparsi da lui per preparare il proprio futuro politico.

Il suo viaggio in Pakistan avviene mentre si sta delineando un duello per la successione del leader americano tra lui e il Segretario di Stato Marco Rubio.

«Se riuscirà a trovare una soluzione che maschera il problema senza affrontare le questioni reali, probabilmente sarà sufficiente», afferma l'accademico Aaron Wolf Mannes.

«Ma se non ne uscirà nulla di buono – aggiunge lo studioso – solleverà domande sulla sua competenza, il che non lo aiuterà elettoralmente. E naturalmente Rubio è lì, pronto a diventare un potenziale rivale per il 2028».