  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il nodo diplomatico Ecco perché JD Vance si gioca tutto nella missione che gli ha affidato Donald Trump

Gregoire Galley

10.4.2026

JD Vance è responsabile della fine della guerra in Iran.
JD Vance è responsabile della fine della guerra in Iran.
ats

J.D. Vance non voleva la guerra in Iran. Il vicepresidente americano è ora incaricato di porvi fine. Inviato da Donald Trump, si recherà in Pakistan per avviare una sessione di negoziati con l'obiettivo di trasformare il fragilissimo cessate il fuoco di due settimane in un accordo di pace a lungo termine.

Agence France-Presse

10.04.2026, 19:16

L'ambizioso politico 41enne è così uscito da qualche settimana di tranquillità sulla guerra in Medio Oriente per assumere quello che è senza dubbio il ruolo più importante della sua giovane carriera.

Ben piazzato nella corsa alla successione di Donald Trump nelle elezioni del 2028, J.D. Vance rischia però di inciampare in un nodo diplomatico a Islamabad.

«Non riesco a pensare a nessun caso in cui il vicepresidente abbia già condotto negoziati ufficiali in questo modo», ha dichiarato all'AFP Aaron Wolf Mannes, docente dell'Università del Maryland. «È una cosa molto rischiosa da fare, ma potrebbe essere molto gratificante», ha aggiunto.

Ticker Medio Oriente. Trump minaccia ancora l'Iran: «Nuovi attacchi se non si arriva ad un accordo» - Telefonata «tesa» fra lui e Netanyahu sul Libano

Ticker Medio OrienteTrump minaccia ancora l'Iran: «Nuovi attacchi se non si arriva ad un accordo» - Telefonata «tesa» fra lui e Netanyahu sul Libano

Il vicepresidente in una posizione delicata

Vance ha costruito la sua carriera politica su un convinto isolazionismo, deciso a non impegnare mai più gli Stati Uniti in una guerra all'estero, come quella in Iraq dove ha combattuto.

Si è trovato in una posizione delicata sin dall'inizio degli attacchi israelo-americani contro l'Iran, il 28 febbraio, evitando di parlare e riuscendo a essere lontano, in Ungheria, quando martedì è stato annunciato l'accordo di cessate il fuoco.

Il «New York Times» ha riportato che nelle settimane precedenti ai primi bombardamenti è stato una delle poche voci contrarie all'intervento americano con il presidente, ritenendo che potesse innescare una conflagrazione regionale e fratturare l'elettorato del tycoon.

Ecco i suoi tweet. Nel 2012 Trump accusò Obama di voler attaccare l'Iran, ma oggi è lui protagonista dell'aggressione a Teheran

Ecco i suoi tweetNel 2012 Trump accusò Obama di voler attaccare l'Iran, ma oggi è lui protagonista dell'aggressione a Teheran

«Un ruolo molto importante e centrale fin dall'inizio»

Adesso è al centro dello sforzo diplomatico per porre fine al conflitto con Teheran. «Sono stato molto al telefono», ha detto alla stampa mentre lasciava l'Ungheria.

Vance ha svolto «un ruolo molto importante e centrale» nelle discussioni, «fin dall'inizio», ha insistito la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt annunciando il suo arrivo a Islamabad sabato.

Il vicepresidente degli Stati Uniti sarà accompagnato in Pakistan dall'inviato Steve Witkoff e dal genero del presidente Jared Kushner, entrambi abituati a questo tipo di discussioni.

Non sempre così diplomatico

«Il presidente è ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo che porti a una pace duratura in Medio Oriente», ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly in un comunicato inviato all'AFP.

Gli iraniani potrebbero preferire Vance ad altri funzionari statunitensi: è stato più accomodante quando mercoledì ha detto che potrebbe esserci stato «un vero malinteso» da parte dell'Iran sull'inclusione o meno del Libano nel cessate il fuoco, mentre gli attacchi israeliani colpivano Beirut.

Ma non è sempre stato così diplomatico. Da sempre critico del sostegno americano all'Ucraina, è stato lui a scatenare un attacco su larga scala contro Volodymyr Zelensky durante una visita ufficiale del presidente ucraino alla Casa Bianca.

Questa settimana in Ungheria, in vista delle elezioni, ha preso le difese del suo alleato di destra Viktor Orban, attaccando le interferenze straniere nella politica ungherese.

USA - Ungheria. Il vicepresidente Vance a Budapest: «Sono qui per aiutare Orban il più possibile»

USA - UngheriaIl vicepresidente Vance a Budapest: «Sono qui per aiutare Orban il più possibile»

Il duello per la successione di Trump

Vance sa anche svolgere un ruolo diplomatico più tradizionale, come dimostrano le recenti visite in Armenia e Azerbaigian.

Ma la sua posizione di vicepresidente è necessariamente delicata, stretta tra la vicinanza a Trump - che sostituirebbe immediatamente in caso di morte o improvvisa partenza - e la necessità di emanciparsi da lui per preparare il proprio futuro politico.

Il suo viaggio in Pakistan avviene mentre si sta delineando un duello per la successione del leader americano tra lui e il Segretario di Stato Marco Rubio.

«Se riuscirà a trovare una soluzione che maschera il problema senza affrontare le questioni reali, probabilmente sarà sufficiente», afferma l'accademico Aaron Wolf Mannes.

«Ma se non ne uscirà nulla di buono – aggiunge lo studioso – solleverà domande sulla sua competenza, il che non lo aiuterà elettoralmente. E naturalmente Rubio è lì, pronto a diventare un potenziale rivale per il 2028».

I più letti

Un anziano perde la coincidenza delle FFS e finisce nel registro dei passeggeri «in nero»
Jacques Moretti salta gli interrogatori per malattia, ma la Rai lo pizzica a lavoro
Migros ha sostituito i suoi codici a barre, ecco il motivo del cambiamento
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»
Fra l'ira di Trump su Hormuz e  Vance che non vuole esser preso in giro: ecco la situazione alla vigilia dei negoziati

Altre notizie

Penuria di carburante. L'allarme dagli aeroporti, fra tre settimane i voli saranno a rischio: «È la crisi più acuta della storia»

Penuria di carburanteL'allarme dagli aeroporti, fra tre settimane i voli saranno a rischio: «È la crisi più acuta della storia»

Medio Oriente. Fra l'ira di Trump su Hormuz e  Vance che non vuole esser preso in giro: ecco la situazione alla vigilia dei negoziati

Medio OrienteFra l'ira di Trump su Hormuz e  Vance che non vuole esser preso in giro: ecco la situazione alla vigilia dei negoziati

L'inflazione vola. Una grossa grana per Trump: con la guerra, le tasche degli americani si stanno svuotando

L'inflazione volaUna grossa grana per Trump: con la guerra, le tasche degli americani si stanno svuotando