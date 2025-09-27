Il presidente ha in particolare attaccato l'ex direttore del Bureau Christopher Wray. Keystone

Donald Trump accusa l'Fbi di aver infiltrato 274 agenti alle proteste contro Capitol Hill il 6 gennaio 2021 e sostiene che «abbiano agito come agitatori e insorti».

«È appena stato rivelato che l'Fbi aveva segretamente piazzato, contro ogni regola, regolamento, protocollo e standard, 274 agenti tra la folla poco prima e durante la bufala del 6 gennaio», scrive il presidente americano su Truth.

«Questo è diverso da quanto affermato dal direttore Christopher Wray, più e più volte! A quanto pare, gli agenti dell'Fbi erano presenti alla protesta del 6 gennaio, probabilmente agendo come agitatori e insorti, ma certamente non come "funzionari delle forze dell'ordine"», ha attaccato.

«Voglio sapere chi sono tutti questi cosiddetti agenti e cosa stavano facendo in quella giornata ormai «storica». Molti grandi patrioti americani sono stati costretti a pagare un prezzo altissimo solo per amore del loro Paese», ha proseguito Trump.

«Devo a loro questa indagine su poliziotti e politici corrotti! Christopher Wray, l'allora direttore dell'FBI, ha delle spiegazioni importanti da dare. Comey e Wray, che sono stati colti a mentire, con il nostro Grande Paese in gioco».