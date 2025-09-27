Stati UnitiTrump accusa l'FBI: «Agenti infiltrati durante l'assalto al Congresso»
SDA
27.9.2025 - 18:35
Donald Trump accusa l'Fbi di aver infiltrato 274 agenti alle proteste contro Capitol Hill il 6 gennaio 2021 e sostiene che «abbiano agito come agitatori e insorti».
Keystone-SDA
27.09.2025, 18:35
27.09.2025, 18:37
SDA
«È appena stato rivelato che l'Fbi aveva segretamente piazzato, contro ogni regola, regolamento, protocollo e standard, 274 agenti tra la folla poco prima e durante la bufala del 6 gennaio», scrive il presidente americano su Truth.
«Questo è diverso da quanto affermato dal direttore Christopher Wray, più e più volte! A quanto pare, gli agenti dell'Fbi erano presenti alla protesta del 6 gennaio, probabilmente agendo come agitatori e insorti, ma certamente non come "funzionari delle forze dell'ordine"», ha attaccato.
«Voglio sapere chi sono tutti questi cosiddetti agenti e cosa stavano facendo in quella giornata ormai «storica». Molti grandi patrioti americani sono stati costretti a pagare un prezzo altissimo solo per amore del loro Paese», ha proseguito Trump.
«Devo a loro questa indagine su poliziotti e politici corrotti! Christopher Wray, l'allora direttore dell'FBI, ha delle spiegazioni importanti da dare. Comey e Wray, che sono stati colti a mentire, con il nostro Grande Paese in gioco».