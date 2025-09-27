  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump accusa l'FBI: «Agenti infiltrati durante l'assalto al Congresso»

SDA

27.9.2025 - 18:35

Il presidente ha in particolare attaccato l'ex direttore del Bureau Christopher Wray.
Il presidente ha in particolare attaccato l'ex direttore del Bureau Christopher Wray.
Keystone

Donald Trump accusa l'Fbi di aver infiltrato 274 agenti alle proteste contro Capitol Hill il 6 gennaio 2021 e sostiene che «abbiano agito come agitatori e insorti».

Keystone-SDA

27.09.2025, 18:35

27.09.2025, 18:37

«È appena stato rivelato che l'Fbi aveva segretamente piazzato, contro ogni regola, regolamento, protocollo e standard, 274 agenti tra la folla poco prima e durante la bufala del 6 gennaio», scrive il presidente americano su Truth.

«Questo è diverso da quanto affermato dal direttore Christopher Wray, più e più volte! A quanto pare, gli agenti dell'Fbi erano presenti alla protesta del 6 gennaio, probabilmente agendo come agitatori e insorti, ma certamente non come "funzionari delle forze dell'ordine"», ha attaccato.

«Voglio sapere chi sono tutti questi cosiddetti agenti e cosa stavano facendo in quella giornata ormai «storica». Molti grandi patrioti americani sono stati costretti a pagare un prezzo altissimo solo per amore del loro Paese», ha proseguito Trump.

«Devo a loro questa indagine su poliziotti e politici corrotti! Christopher Wray, l'allora direttore dell'FBI, ha delle spiegazioni importanti da dare. Comey e Wray, che sono stati colti a mentire, con il nostro Grande Paese in gioco».

I più letti

Federica Brignone e la sfida per Cortina 2026: «Mi sono creata un guaio per la vita»
Schianto tra una Ferrari e un camion, denunciati oltre 60 pirati della strada
Pericolo di incendio: BMW richiama centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera

Altre notizie

Tensioni. Zelensky sulle incursioni di droni: «L'Italia potrebbe essere la prossima»

TensioniZelensky sulle incursioni di droni: «L'Italia potrebbe essere la prossima»

Stati Uniti. L'FBI licenzia gli agenti che si erano inginocchiati per George Floyd

Stati UnitiL'FBI licenzia gli agenti che si erano inginocchiati per George Floyd

Tensioni. Dombrovskis: «L'UE è in una guerra ibrida con Mosca»

TensioniDombrovskis: «L'UE è in una guerra ibrida con Mosca»