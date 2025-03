Elon Musk con il presidente Donald Trump Keystone

Donald Trump ha convocato oggi la sua squadra di governo in persona per trasmettere un messaggio: siete voi a dirigere i vostri dipartimenti, non Elon Musk. Lo riporta Politico.

Keystone-SDA SDA

Secondo due funzionari dell'amministrazione, Trump ha detto ai membri più importanti della sua amministrazione che Musk ha il potere di fare raccomandazioni ai dipartimenti, ma non di emettere decisioni unilaterali su personale e politica.

Anche Musk era presente nella stanza. Il messaggio del presidente rappresenta la prima mossa significativa per limitare il mandato del suo first buddy.

Secondo le nuove linee guida del presidente, il Doge e il suo personale dovrebbero svolgere un ruolo consultivo, ma i ministri dovrebbero prendere decisioni definitive su personale, politica e ritmo di attuazione. Musk si è unito alla conversazione e ha indicato di essere d'accordo con la direttiva di Trump.

Secondo una persona a conoscenza della riunione, Musk ha riconosciuto che il Doge ha fatto alcuni passi falsi, un messaggio che ha condiviso all'inizio di questa settimana con i membri del Congresso. Recentemente l'eccessivo potere del patron di Tesla aveva irritato e preoccupato anche molti esponenti repubblicani.