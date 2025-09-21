  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Trump: «Aiuteremo Polonia e i Paesi Baltici contro l'escalation russa»

SDA

21.9.2025 - 18:51

Donald Trump 
Donald Trump 
KEYSTONE

In partenza con il suo Air Force One per il funerale di Charlie Kirk, poche parole di Donald Trump fanno tirare un sospiro di sollievo all'Europa: gli Stati Uniti aiuteranno la Polonia e i Paesi Baltici a difendersi in caso di escalation della Russia.

Keystone-SDA

21.09.2025, 18:51

Si guarda ai fatti, ma intanto le dichiarazioni del tycoon provano a dissipare i timori tra gli alleati occidentali, messi a dura prova dalle provocazioni di Mosca sul fianco est del continente. Dopo lo sconfinamento di tre Mig in Estonia, resta infatti alta la tensione ai confini con la Russia: anche i caccia britannici della Raf hanno effettuato la loro prima sortita in Polonia venerdì, nell'ambito della missione Sentinella dell'Est della Nato.

E domenica mattina, l'aeronautica militare tedesca ha fatto decollare due Eurofighter per seguire un aereo militare russo IL-20M «privo di piano di volo o contatto radio», entrato nello spazio aereo neutrale sopra il Mar Baltico.

Le parole di Trump giungono mentre continuano a fare notizia le divisioni all'interno del fronte occidentale: si rincorrono sui media indiscrezioni secondo cui l'amministrazione Usa è intenzionata a frenare sulle forniture di armi agli europei e a tagliare parte dell'assistenza di sicurezza agli Stati baltici. Compresa l'Estonia, minacciata nei giorni scorsi dallo sconfinamento di tre Mig russi nel suo spazio aereo.

Estonia chiede riunione di emergenza 

A questo proposito, Tallinn ha annunciato che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione di emergenza lunedì.

È la prima volta in 34 anni di appartenenza dell'Estonia alle Nazioni Unite che il paese, membro dell'Ue e della Nato, ha richiesto ufficialmente una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza.

Il suo ministro degli Esteri Margus Tsahkna ha affermato che la provocazione di Mosca è «parte di un più ampio schema di escalation da parte della Russia». Secondo il presidente ceco Petr Pavel, a queste violazioni «dobbiamo rispondere in modo appropriato. Anche abbattendo gli aerei russi, se necessario».

Sanzioni verso Mosca: Ue e USA insieme?

In tema di risposte, l'Occidente è sempre più convinto che la strada delle sanzioni sia l'unica percorribile: «Contiamo sul fatto che il 19esimo pacchetto dell'Ue sia davvero doloroso e che gli Stati Uniti si uniscano agli europei», ha ribadito ancora una volta Volodymyr Zelensky.

Ma per sbloccare le misure americane, Trump chiede prima che tutti i Paesi Ue – Ungheria e Slovacchia comprese – abbandonino le forniture energetiche di Mosca. «Gli europei comprano petrolio dalla Russia. Questo non dovrebbe accadere» e «non lo consentiremo a lungo», ha detto senza mezzi termini il tycoon.

«Sono molto deluso da Putin», ha ribadito il presidente americano secondo cui «muoiono fra le 5.000 e le 7.000 persone a settimana senza alcuna ragione».

Putin vuole una conclusione pacifica

In risposta, il Cremlino ha ribadito che le sanzioni e «la strada della repressione della Russia in ogni ambito» «non facilitano la risoluzione» del conflitto.

E lo zar «rimane interessato e aperto a portare l'intera questione ucraina a una conclusione pacifica», accusando gli europei – e in particolare il Regno Unito appena visitato dal tycoon – di fare «tutto il possibile per alimentare l'escalation e prolungare la guerra».

Stubb: «Sanzioni forti, deterrente forte»

Quello delle sanzioni sarà sicuramente un tema centrale nei colloqui bilaterali in programma a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, a partire da quello tra Trump e Zelensky dove si affronterà anche la questione delle garanzie di sicurezza Usa per Kiev, ancora avvolte nell'incertezza.

Secondo il presidente finlandese Alexander Stubb, «devono essere un deterrente plausibile. E per essere plausibile, deve essere un deterrente forte».

Per esserlo, secondo Stubb, il piano deve prevedere che i paesi europei firmatari siano pronti a combattere contro la Russia se in futuro Mosca dovesse nuovamente intraprendere un'azione militare contro l'Ucraina, affiancando questo principio a un «backstop americano» che dia una forza concreta al piano. È proprio su questo punto che Zelensky – con l'Europa – proverà a ricevere chiarimenti da Trump.

