  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Trump: «Allargheremo gli attacchi all'Iran a nuovi bersagli»

SDA

7.3.2026 - 13:23

Donald Trump vuole ampliare gli attacchi all'Iran.
Donald Trump vuole ampliare gli attacchi all'Iran.
Keystone

«Oggi l'Iran sarà colpito molto duramente». È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha anche minacciato di allargare a nuovi bersagli gli attacchi sull'Iran.

Keystone-SDA

07.03.2026, 13:23

07.03.2026, 13:27

«A causa del cattivo comportamento dell'Iran – ha scritto su Truth – ci sono aree e gruppi di persone che fino a questo momento non erano stati presi in considerazione come obiettivi, destinati alla distruzione completa e alla morte certa.»

Intanto da Teheran fanno sapere che «Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Tuttavia, le navi degli Stati Uniti e di Israele saranno prese di mira dalle forze armate iraniane», ha detto il portavoce dell'esercito iraniano Abolfazl Shekarchi.

Quest'ultimo ha aggiunto che «l'Iran non può fornire alcuna garanzia sulla sicurezza delle navi di tutti i Paesi e, se dovessero attraversare lo Stretto, la responsabilità di qualsiasi incidente sarà loro, a causa della situazione di guerra».

I più letti

Il volo A380 di Emirates proveniente da Zurigo ha girato per ore sopra il deserto
L'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi colpiremo più, a meno che...» - Trump: «Allargheremo gli attacchi»
Berna blocca frasi «palesemente false» del comitato d'iniziativa sul denaro contante
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Il vincitore di MasterChef Matteo Canzi: «Non è vero che lavoro da Cannavacciuolo»

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. L'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi colpiremo più, a meno che...» - Trump: «Allargheremo gli attacchi»

Ticker Medio OrienteL'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi colpiremo più, a meno che...» - Trump: «Allargheremo gli attacchi»

Il piano di Trump. L'Indonesia: «Via dal Board of Peace se non ci saranno benefici per i palestinesi»

Il piano di TrumpL'Indonesia: «Via dal Board of Peace se non ci saranno benefici per i palestinesi»

Stati Uniti. Obama: «Grato per l'eredità di speranza del reverendo Jackson»

Stati UnitiObama: «Grato per l'eredità di speranza del reverendo Jackson»