Stati Uniti Trump allenta la morsa sui chip IA per la Cina, ok per Nvidia

SDA

9.12.2025 - 07:15

Gli Stati Uniti consentiranno a Nvidia di spedire i suoi prodotti H200 (chip per l'IA) a clienti approvati in Cina e in altri Paesi.
Gli Stati Uniti consentiranno a Nvidia di spedire i suoi prodotti H200 (chip per l'IA) a clienti approvati in Cina e in altri Paesi.
Keystone

Donald Trump annuncia un accordo con il presidente cinese Xi Jinping per consentire a Nvidia di esportare chip avanzati per l'intelligenza artificiale in Cina.

Keystone-SDA

09.12.2025, 07:15

09.12.2025, 07:33

In un post pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente americano ha affermato di aver informato Xi che Washington permetterà a Nvidia di spedire i suoi prodotti H200 (chip per l'intelligenza artificiale) a «clienti approvati in Cina e in altri paesi, a condizione che consentano di mantenere un forte livello di sicurezza nazionale».

«Il presidente Xi – ha dichiarato Trump – ha risposto positivamente! Il 25% sarà versato agli Stati Uniti d'America. Questa politica sosterrà l'occupazione americana, rafforzerà la produzione statunitense e andrà a beneficio dei contribuenti americani».

«L'amministrazione Biden – accusa il tycoon – ha costretto le nostre grandi aziende a spendere miliardi di dollari per costruire prodotti 'degradati' che nessuno voleva, un'idea terribile che ha rallentato l'innovazione e danneggiato i lavoratori americani. Quell'era è finita! Proteggeremo la sicurezza nazionale, creeremo posti di lavoro americani e manterremo la leadership americana nell'intelligenza artificiale».

«I clienti statunitensi di Nvidia – prosegue il presidente USA – stanno già andando avanti con i loro incredibili e avanzatissimi chip Blackwell e, presto, Rubin, nessuno dei quali fa parte di questo accordo. La mia amministrazione metterà sempre l'America al primo posto. Il Dipartimento del Commercio sta finalizzando i dettagli e lo stesso approccio si applicherà ad Amd, Intel e altre grandi aziende americane».

