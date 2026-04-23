  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Droga meno pericolosa» Trump allenta le restrizioni sulla marijuana

SDA

23.4.2026 - 15:32

L'amministrazione Trump allenta le restrizioni sulla marijuana e la riclassifica come droga meno pericolosa. (Foto simbolica)
L'amministrazione Trump allenta le restrizioni sulla marijuana e la riclassifica come droga meno pericolosa. (Foto simbolica)
Keystone

L'amministrazione Trump ha annunciato oggi la riclassificazione della marijuana in una categoria di stupefacente meno pericolosa, una decisione che dovrebbe in particolare facilitarne l'uso medico, riporta l'Associated Press.

Keystone-SDA

23.04.2026, 15:32

23.04.2026, 15:41

L'ordine firmato non legalizza l'uso della cannabis per uso medico o ricreativo ma ne modifica la regolamentazione, spostando la marijuana per uso medico fra le sostanze soggette a normative meno stringenti.

«Queste misure consentiranno di condurre ricerche più mirate e rigorose sulla sicurezza e l'efficacia della marijuana, di ampliare l'accesso dei pazienti alle cure e di permettere ai medici di prendere decisioni sanitarie più informate», ha affermato il ministro della giustizia statunitense ad interim Todd Blanche sulla piattaforma X.

La cannabis viene infatti spostata dalla «Tabella I», riservata alle sostanze che non hanno uso terapeutico e sono ad alto potenziale di abuso, alla «Tabella III» soggetta a norme meno severe.

La riclassificazione è considerata un passo significativo chiesto a gran voce dagli attivisti, convinti che la cannabis non dovrebbe essere trattata dal governo come l'eroina.

I più letti

Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, senza filtri: «Via di casa a 17 anni, niente tiara»
L'intervista a «Belve» sparita: cosa è successo davvero con Federica Brignone?
«Ero a terra ubriaco, non riuscivo più ad alzarmi»: Tiziano Ferro racconta il suo momento più buio
Fra guerre e tensioni, ecco le conseguenze per la Svizzera... e per le tasche dei cittadini
Sopravvissuto al rogo di Capodanno, ora firma il primo contratto da professionista

Altre notizie

Ecco come mai. Svolta di Trump sulla marijuana, che allenta le restrizioni

Ecco come maiSvolta di Trump sulla marijuana, che allenta le restrizioni

Ticker Medio Oriente. Mojtaba Khamenei, condizioni gravi: protesi alla gamba e volto da operare - L'Idf: «Civili non tornino nelle proprie case nel sud del Libano»

Ticker Medio OrienteMojtaba Khamenei, condizioni gravi: protesi alla gamba e volto da operare - L'Idf: «Civili non tornino nelle proprie case nel sud del Libano»

Nuova normativa. La Turchia vieta i social media ai minori di 15 anni

Nuova normativaLa Turchia vieta i social media ai minori di 15 anni