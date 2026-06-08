lol Trump stomped on NBC's microphone when he stormed out of his Meet the Press interview



(watch for it 6 seconds into this clip) pic.twitter.com/SLZLnWeP5M — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hainterrotto un'intervista con la NBC. La decisione è stata presa in seguito a domande critiche sulle sue nuove accuse di brogli elettorali, per le quali non ha portato nessuna prova.

Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te Trump ha interrotto un'intervista all'emittente televisiva NBC.

Rispondendo alle prime domande, il presidente ha ripetuto le accuse infondate di frode elettorale nelle elezioni statunitensi del 2020 e non ha fornito alcuna prova per le attuali accuse di frode nel conteggio delle elezioni in California.

Dopo le domande critiche, il tycoon ha attaccato personalmente la presentatrice. Ha poi abbandonato l'intervista prematuramente. Mostra di più

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha interrotto prematuramente un'intervista con il canale televisivo NBC.

La decisione è stata presa in seguito a domande su un controverso fondo di compensazione per le presunte vittime di azioni penali politicamente motivate e alle sue ripetute affermazioni di frode elettorale.

Il tycoon ha difeso il cosiddetto «Anti-Weaponization Fund», che ammonta a quasi 1,8 miliardi di dollari, volto a risarcire gli alleati dell'attuale presidente finiti nel mirino dell'amministrazione Biden, tra cui pure i rivoltosi del 6 gennaio 2021 che presero d'assalto Capitol Hill.

Trump ha detto che con quei capitali avrebbe risarcito le persone colpite se il progetto fosse stato approvato.. Politicamente controverso, di recente è stato pure bloccato legalmente.

«Grazie, tesoro, divertiti»

Nell'intervista, l'inquilino della Casa Bianca ha anche ripetuto le sue accuse secondo cui le elezioni del 2020, che ha perso, sono state truccate.

Ha anche affermato, senza fornire alcuna prova, che sono stati commessi brogli elettorali anche nel conteggio in corso in California.

Quando gli sono state chieste prove concrete, non ne ha fornite.

Trump has a meltdown and ends the interview



Welker: Just to be very clear, there's no evidence of what you're saying.



Trump: There’s a lot of evidence. There’s tremendous evidence. There’s nothing but evidence. The election was rigged. And it’s happening again in California.… pic.twitter.com/8xcPKFGE6m — Acyn (@Acyn) June 7, 2026

«O siete corrotti o siete stupidi», ha detto Trump alla presentatrice. Quando lei ha chiesto ulteriori informazioni, il presidente ha interrotto la conversazione e ha lasciato l'intervista.

«Chiudiamo qui la giornata, ne ho abbastanza. Grazie, cara, divertiti», ha detto Trump andandosene.