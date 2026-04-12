Petroliere e navi da carico si allineano nello Stretto di Hormuz Keystone

Donald Trump ha annunciato su Truth il blocco «con effetto immediato» di tutte le navi da e per lo stretto di Hormzu dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan.

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«Ho ordinato alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia versato un pedaggio all'Iran. Nessuno che paghi un pedaggio illegale avrà libero transito in mare», ha dichiarato Trump sul suo social.

«Inizieremo a distruggere le mine che gli iraniani hanno posato nello Stretto. Qualsiasi iraniano che spari contro di noi o contro imbarcazioni pacifiche verrà fatto saltare in aria!», ha aggiunto il tycoon.

Trump: «Altri Paesi saranno coinvolti nel blocco»

«Altri Paesi saranno coinvolti nel blocco navale dello stretto di Hormuz, ha scritto Trump senza precisare quali. «A un certo punto», ha continuato «giungeremo a una condizione in cui a tutti è consentito entrare e a tutti è consentito uscire. Tuttavia, l'Iran ha impedito che ciò accadesse».

«Questa è un'estorsione a livello mondiale e i leader delle nazioni – in particolare quelli degli Stati Uniti – non si lasceranno mai estorcere», ha detto il presidente riferendosi alla minaccia di Teheran di aver piazzato mine nello stretto.

«All'Iran non sarà consentito trarre profitto da questo atto illegale di estorsione», ha aggiunto Trump. «Vogliono denaro e, cosa ancora più importante, vogliono il nucleare. Inoltre, e al momento opportuno, siamo pienamente pronti al fuoco, e le nostre forze armate finiranno quel poco che resta dell'Iran!», ha avvertito il tycoon.