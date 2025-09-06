  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica Trump annuncia: «Il G20 nel 2026 si terrà a Miami»

SDA

6.9.2025 - 08:12

Donald Trump vorrebbe tenere il G20 in un suo golf club.
Donald Trump vorrebbe tenere il G20 in un suo golf club.
Keystone

Il prossimo anno il G20 si terrà a Miami, in Florida. Lo ha annunciato Donald Trump sottolineando che gli Stati Uniti non ospitavano quel vertice da 20 anni.

Keystone-SDA

06.09.2025, 08:12

06.09.2025, 09:22

A fine luglio Cnn e Blomberg avevano rivelato che Trump intendeva ospitare il vertice nel suo golf club Doral, nell'area di Miami.

Il presidente aveva pianificato di ospitare il vertice del G7 nello stesso resort nel 2020 durante il suo primo mandato, ma alla fine cambiò idea dopo l'ondata di indignazione per la decisione di usare una sua proprietà, che aveva sollevato timori per potenziali conflitti d'interesse.

Anche questa volta Trump vuole utilizzare il suo golf club di Doral.

«Mi piacerebbe se Putin e Xi venissero al G20 di Miami», ha poi aggiunto. «Potrei invitarli come osservatori, non so se vogliono essere osservatori però», ha sottolineato.

I più letti

Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
Il papà di Granit Xhaka: «Sono stato arrestato e torturato»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Non andrò a Mosca, Putin invece venga a Kiev»

Guerra in UcrainaZelensky: «Non andrò a Mosca, Putin invece venga a Kiev»

USA-Venezuela. Maduro a Trump: «Le differenze non giustificano un conflitto»

USA-VenezuelaMaduro a Trump: «Le differenze non giustificano un conflitto»

Stati Uniti. Trump minaccia nuovi dazi all'UE per la «sentenza ingiusta» su Google

Stati UnitiTrump minaccia nuovi dazi all'UE per la «sentenza ingiusta» su Google

Medio Oriente. Bombe sui grattacieli a Gaza City, Katz: «Israele ha aperto la porta dell'inferno»

Medio OrienteBombe sui grattacieli a Gaza City, Katz: «Israele ha aperto la porta dell'inferno»